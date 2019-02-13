Son Dakika Haberleri: 100. Yıla Kapsamlı Hazırlık

100. Yıla Kapsamlı Hazırlık

6 saat önce

Amasya Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali üst kurulu toplantısı, Vali Dr. Osman Varol'un başkanlığında yapıldı.

100. Yıla Kapsamlı Hazırlık, System.String[]
Amasya Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali üst kurulu toplantısı, Vali Dr. Osman Varol'un başkanlığında yapıldı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Amasya Tamimi ile Milli Mücadele'yi başlatmasının 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında her sene 12-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen ulusal, uluslararası platformda şehrin tanıtımında önemli bir yere sahip olan Amasya Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali'nin hazırlıkları için toplandıklarını belirten Vali Varol, bu yıl Amasya Tamimi'nin 100'üncü yılı olması münasebetiyle daha kapsamlı ve daha coşku dolu bir kutlama yapmak için komite üyeleriyle görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Toplantıya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Vali Yardımcıları Mehmet Ercan Aslantaş, Ferhat Burakgazi ve Turgay İlhan, ilçe kaymakamları ve kutlama komitesi üyeleri de katıldı. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:37 Kaynak: İHA

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