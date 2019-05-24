Son Dakika Haberleri: 100. yılda 100 liseli genç, Ankara'yı ziyaret edecek

100. yılda 100 liseli genç, Ankara'yı ziyaret edecek

2 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanından 100 liseli genç, Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü nedeniyle Ankara'yı ziyaret edecek.

100. yılda 100 liseli genç, Ankara'yı ziyaret edecek, System.String[]
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanından 100 liseli genç, Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü nedeniyle Ankara'yı ziyaret edecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Anadolu'nun ortak kültür ve tarih şuurunun gençler tarafından özümsenmesini amaçlayan Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmalarının 8'incisi Ankara'da yapılacak.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun'un katılımıyla düzenlenecek Ankara buluşmasında, 39 ilden gelen lise öğrencileri, Birinci Meclis'te toplanacak.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla Birinci ve İkinci Meclis'te görev yapmış Cumhuriyetin kurucularını anlatan sunumlar yapacak olan öğrenciler, ardından Milli Mücadele ile ilgili düzenlenecek çalıştaya katılacak.
Gençler, çalıştayda akademisyenlerle Cumhuriyetin kuruluş aşamasında yaşananları müzakere edecek.
Ayrıca öğrenciler, program kapsamında İkinci Meclis'i, Ankara Etnografya Müzesi'ni ve Hacı Bayram Veli Türbe ve Yerleşkesi'ni de gezecek.
Programda, Galatasaray, Darüşşafaka, Kabataş Erkek, İstanbul Erkek, Hüseyin Avni Sözen, Kartal Anadolu İmam Hatip, Haydarpaşa, Pertevniyal, Vefa, Kandilli Kız Anadolu, Çamlıca Kız Anadolu, Ankara Atatürk, İzmir Namık Kemal Lisesi gibi köklü eğitim kurumlarından öğrenciler yer alacak.
Ankara buluşmasına ayrıca Van, Mardin, Kars, Diyarbakır, Tunceli, Hakkari, Şanlıurfa, Erzurum, Siirt, Şırnak, Kahramanmaraş ve Osmaniye'den de öğrenciler katılacak.
Anadolu Tarih ve Kültür Birliği buluşmalarında, Türkiye'nin farklı kentlerinden öğrenciler ile akademisyenler, sanatçılar, yazarlar, öğretmenler ve bürokratlar bir araya gelerek, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuyor. Aynı zamanda, öğrenciler, müzakere edilen kültür değerlerini, yerinde görme imkanına kavuşuyor.
Bu kapsamda, şimdiye kadar Çanakkale, Mardin, Samsun, Amasya, Sivas, Erzurum ve İstanbul'da olmak üzere 7 etkinlik gerçekleştirildi.
Ayrıca, buluşmalar kapsamında 1 Mayıs'ta İstanbul'da "Topkapı Sarayı Semineri ve Uygulamalı Tarih ve Kültür İncelemesi" etkinliği de düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:55 Kaynak: AA
Türkiye, Genç, Ankara, Kültür Sanat
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