100. Yılda 100 Okul Projesi Kapsamında Hacı Ayvaz Çelik İlkokulu Açıldı

Törene Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gentaş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdülhadi Çelik, Babası Hacı Ayvaz Çelik ve Çelik Aile üyeleri ile diğer ilgili protokol üyeleri katıldı.

Törende konuşan Vali Davut Gül şunları aktardı: "Hayırlı bir şeye şahitlik ediyoruz. Gaziantep modeli ile Gaziantep'te 135 tane hayra vesile olacak hayırsever bulduk. Tabii bunların hepsinin anladığımız anlamda açılışını yapmak mümkün değil. Gün anlamında da mümkün değil ama fırsat buldukça hayırseverlerimizle birlikte ziyaret ediyoruz ve ufak da olsa bir kurdele kesiyoruz. Baştan beri projeye destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Kaymakamlarımıza İlçe Belediye Başkanımıza Milli Eğitim Müdürümüz ve her kademedeki çalışma arkadaşlarıma ve hiç şüphesiz hayırsever Çelik ailesine çok teşekkür ediyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise: "Kıymetli Müftüm ve Abdülhadi bey'e böyle bir projeye vesile oldukları için çok teşekkür ediyorum. Gaziantep modeli var Sayın Cumhurbaşkanımızla İstanbul'da imzaladığımız 135 okul için destek istemiştik yüzüncü yılımızda yüz okul dedik 135 okul geldi. Bizim sanayicilerimiz bir taraftan aş, iş, ekmek üretiyor bir taraftan da sosyal sorumluluğu yerine getiriyor. Okul, cami, taziye evi, Kuran kursu yaptırıyorlar. Bizim medeniyetimizde bize bir harf öğretenin kırk yıl kölesi oluruz diyor. Bizim için çok özelsiniz çok kıymetlisiniz evlatlarımız bize emanet inşallah onları güzel bir şekilde yetiştireceğiz. Şehrimize İlçemize hayırlı uğurlu olsun."dedi

Hayırsever Abdülhadi Çelik: "Mübarek Ramazan ayında böyle bir hayra vesile olduğunuz için başta Sayın Valime, Büyükşehir Belediye Başkanına yol gösterdikleri için çok teşekkür ediyorum öğrencilerimize başarılar diliyorum."dedi

Şahinbey İlçe Belediye Başkanı Tahmazoğlu konuşmasında: "Öncelikle okulumuzun Mavikent mahallemize, öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İlçe Belediyemiz olarak bu tür projelerde yer almaktan gurur duyduğumuzu belirterek hayırseverimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." sözlerine yer verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe: "Öğrencilerimiz okulumuz Gentaş Grup Yönetim Kurulu ve ailesi tarafından muhterem babaları Hacı Ayvaz Çelik adına 100 okul projesi kapsamında mahallemize teslim edildi. 42 öğretmenimiz ile 1.240 öğrencimize hizmet ediyor. İnşallah burada çok güzel çocuklar yetiştireceğiz. Eğitim ailemize, öğretmenlerimize, çocuklarımıza, mahallemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."dedi

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde açılış kurdelesi kesilerek, sınıflar gezildi.