- 100. Yılda 1919 ünite kan bağışı

SAMSUN - Türk Kızılayı ve AK Parti Samsun İl Başkanlığı "100. Yılda 1919 Kan Bağışı" adlı kan bağışı kampanyası başlattı. Etkinlikte konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Halkımızı da bu kampanyaya iştirak etmeye davet ediyoruz. Samsun bu konuda bütün illere örnek olmuş durumda ve bundan sonra da bunu sürdürecektir" dedi.

Kan vermenin çok önemli olduğunu belirten, Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, "Bir ünite kan bir hayat, olarak bakmak lazım. Bu arada kan verme noktasında da bunu sürekli alışkanlık haline getiren arkadaşlarımız var. Ben de bu noktada zaman buldukça, 3 ayı geçtikçe kan vermeye gayret ediyorum. Dolayısıyla halkımızı da bu kampanyaya iştirak etmeye davet ediyoruz. Samsun bu konuda bütün illere örnek olmuş durumda ve bundan sonra da bunu sürdürecektir" şeklinde konuştu.

"Hayat Kurtarmak Kanımızda Var"

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, kan bağışını çok önemsediklerini belirterek, "AK Parti Samsun İl Başkanlığı olarak "Hayat Kurtarmak Kanımızda Var" sloganıyla kan bağışı kampanyası başlattık. Daha önce de birçok kez düzenlediğimiz kampanya ile kan bağışında bulunduk. Dünyanın saygın kuruluşları arasındaki yerini alan Türk Kızılayı ile iş birliği yaparak başlattığımız kampanyada 19 Mayıs'ın 100. yılında hedefimiz 1919 kan bağışı. Kan bağışı kampanyamız tüm ilçelerimizi kapsayacak şekilde yıl sonuna kadar devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Kan, kaynağı sadece insan olan hayati bir sıvı"

Her bir ünite kandan 3 farklı insanın faydalanabildiğini belirten Kızılay Samsun Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Serdar Bayram, "Maalesef kan kaynağı sadece insan olan hiçbir fabrikada yani yapay ortamda yapılamayan, üretilemeyen hayati bir sıvı. Tedavi edici bir sıvı ve bir ilaç, o yüzden biz kanı, yine bir insandan alıp başka bir insana vermek şeklinde temin edebiliriz. Aslında bu anlamada baktığımızda insanlar arasında toplumlar arasında en büyük yardımlardan birisi ve belki kutsal bir vazife diyebiliriz" diye konuştu.

Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen kan verme etkinliğinde Büyükşehir Belediye Başkanı Demir ve Ak Parti İl Başkanı Aksu kan bağışında bulundu. 100. yıl etkinlikleri kapsamında sene sonuna kadar 1919 ünite kan bağışı almayı planlayan Türk Kızılayı sene sonuna kadar Samsun genelinde kan bağışı toplamaya devam edecek.

Programa, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Türk Kızılayı Bölge Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, Kızılay Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel, Ak Parti İl Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları katıldı.