100. yılda gelen şampiyonluk
1 saat önce
Erzurum Kültür ve Turizm Derneği, katıldığı birçok yarışmada dereceler alarak bu defada Gençler Türkiye Şampiyonu oldu.
Erzurum Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:54 Kaynak: İHA
Kültür ve Turizm Derneği, katıldığı birçok yarışmada dereceler alarak bu defada Gençler Türkiye
Şampiyonu oldu.
Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Denizli
ili Tavas
İlçesinde kulüpler arası düzenlenen gençler Düzenlemesiz Dal Türkiye Şampiyonluğu yarışmasında Erzurum Kültür Turizm GSK Derneği 92.86 almış olduğu puanla Türkiye Şampiyonu oldu.
Denizli Tavas ilçesinde düzenlenen gençler Düzenlemesiz Dal Türkiye Şampiyonası halk oyunlarına, Erzurum, Adana
, Denizli, Bursa
, Kilis
, Batman
, Bingöl
, Tekirdağ
, Gaziantep
, Manisa Soma
, Rize
, Samsun
, Hakkari
İllerinden kulüpler katıldı.
13 İl'in katıldığı Gençler Düzenlemesiz Dal Türkiye Şampiyonluğunda Erzurum Kültür Turizm GSK derneğinin şampiyon olması Erzurum Kongresinin ve Milli Mücadelenin 100. yıl kutlamalarına denk gelmesi ayrı bir heyecan ve sevinç oluşturdu. - ERZURUM
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