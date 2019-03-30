Son Dakika Haberleri: 100. Yılda Omü Ragbi'den 2 Kupa

100. Yılda Omü Ragbi'den 2 Kupa

1 saat önce

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Erkek Ragbi Takımı, Antalya'da yapılan Ragbi Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda oynadığı 8 maçın 8'ini de kazanarak şampiyon oldu.

100. Yılda Omü Ragbi'den 2 Kupa, System.String[]
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Erkek Ragbi Takımı, Antalya'da yapılan Ragbi Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda oynadığı 8 maçın 8'ini de kazanarak şampiyon oldu.

Antalya'da düzenlenen Ragbi Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda OMÜ Erkek Ragbi Takımı grup aşamasında oynadığı 5 maçın hiçbirinde sayı yemeden final etabına kaldı. Final etabında oynadığı 3 maçı da kazanan OMÜ Erkek Ragbi Takımı, 2019 sezonu Ragbi Ünilig Türkiye Şampiyonu oldu. OMÜ Kadın Ragbi Takımı ise oynadıkları 4 maçın 2 sini kazarak 2019 Ragbi Ünilig Türkiye 3.'sü olmayı başardı.

Kazanılan başarılar hakkında konuşan OMÜ Ragbi Antrenörü Erkan Göral, "Desteklerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Sait Bilgiç'e teşekkür ederiz. OMÜ'ye 19 Mayıs'ın 100. yılında 2 kupa birden kazandırdığımız için gurur duyuyoruz. Sporcularımızı göstermiş oldukları üstün performanstan dolayı tebrik ediyorum" dedi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:34 Kaynak: İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Antalya, Türkiye, Spor
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