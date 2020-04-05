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"100 yıldır her gün haber veriyoruz" - AA 100 yaşında
6 saat önce
Anadolu Ajansı'nın 100'üncü yılı dolayısıyla hazırlanan klip ANKARA - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Kurtuluş Savaşında "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak" için 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı, 100'üncü yaşında Milli Mücadeleden, bugüne uzanan haber yolculuğunu...
Anadolu Ajansı'nın 100'üncü yılı dolayısıyla hazırlanan klip ANKARA - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Kurtuluş Savaşında "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak" için 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı, 100'üncü yaşında Milli Mücadeleden, bugüne uzanan haber yolculuğunu başarıyla sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 06:38 Kaynak: AA
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