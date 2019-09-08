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"100 Yılın Hikayesi Defilesi"

2 dakika önce

Sivas Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla "100 Yılın Hikayesi" defilesi düzenlendi.

Sivas Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla "100 Yılın Hikayesi" defilesi düzenlendi.

Sivas Valiliği himayesinde Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde düzenlenen "100 Yılın Hikayesi" defilesinde 47 kıyafet sergilendi.

Defilenin birinci bölümünde yöresel motiflerle bezenmiş kıyafetler, ikinci bölümünde Heyet-i Temsiliye kıyafetleri, üçüncü bölümde ise cumhuriyet dönemine ait kıyafetler sergilendi.

Defilede Türk bayrağından esinlenerek hazırlanan bayrak tasarımlı elbise izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği defilede konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Geçmişten günümüze hem Selçuklu motifleri hem Osmanlı motifleri çok güzel sergilendi. Hazırlayanlar emek ve özel gayret vermişler. Kongremizin 100. yılına bir mana verdiler. Kongre delegelerini kıyafetleriyle, duruşlarıyla hatırlamış olduk." dedi.

Defileyi AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, protokol üyeleri ve vatandaşlar izledi.

Mustafa Kemal Atatürk, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:25 Kaynak: AA
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