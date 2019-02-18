Son Dakika Haberleri: 100. Yılında Ardahan Kongreleri Uluslararası Sempozyumu"Na Doğru

100. Yılında Ardahan Kongreleri Uluslararası Sempozyumu"Na Doğru

30 dakika önce

1. Dünya Savaşı sonrası Rus işgaline giren, Kars, Ardahan ve Batum'dan oluşan "Üç Sancak"ın işgalden kurtarılması için 100 yıl önce düzenlenen Ardahan Kongrelerinin yıl dönümü dolayısıyla Ardahan Üniversitesince (ARÜ) gerçekleştirilecek uluslararası sempozyum için hazırlıklar tamamlandı.

100. Yılında Ardahan Kongreleri Uluslararası Sempozyumu
1. Dünya Savaşı sonrası Rus işgaline giren, Kars, Ardahan ve Batum'dan oluşan "Üç Sancak"ın işgalden kurtarılması için 100 yıl önce düzenlenen Ardahan Kongrelerinin yıl dönümü dolayısıyla Ardahan Üniversitesince (ARÜ) gerçekleştirilecek uluslararası sempozyum için hazırlıklar tamamlandı.

ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ardahan Kongrelerinin tarihteki yerinin önemli olduğunu, bu nedenle düzenleyecekleri "100. Yılında Ardahan Kongreleri Uluslararası Sempozyumu"nun çok verimli geçeceğine inandığını söyledi.

"Ardahan Türkiye'nin Kafkasya ile Orta Asya'ya açılan kapısıdır" diyen Biler, şunları kaydetti:

"Ardahan kadim bir geçmişe sahip ilimizdir. Bu nedenle üniversite olarak ilimizin tarihi geçmişini bütün yönleriyle ortaya koymak için bilimsel çalışmalar yapıyoruz. Bu amaçla 20-22 şubat tarihlerinde '100. Yılında Ardahan Kongreleri Uluslararası Sempozyumu'nu düzenliyoruz. Söz konusu bu sempozyumda Ardahan kongreleri bütün yönleriyle ele alınacak. Bölgenin tarihine ışık tutulacaktır. Sempozyumumuza yurt içi ve yurt dışından 40'ı aşkın akademisyen katılım sağlayacak. Üç farklı dilde oturumlar düzenlenecek. Bu oturumlarda sunulan bildirimler daha sonra 4 ciltlik kitap haline getirilerek bilim dünyasının istifadesine sunulacak."

Biler, sempozyuma özellikle gençlerin katılmalarını istediklerini dile getirerek, sempozyum için çalışmaların tamamlandığını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:45 Kaynak: AA

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