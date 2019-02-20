Son Dakika Haberleri: 100. Yılında Ardahan Kongreleri Uluslararası Sempozyumu"

100. Yılında Ardahan Kongreleri Uluslararası Sempozyumu"

1 saat önce

Kars, Ardahan ve Batum'dan oluşan "Üç Sancak"ın Rus işgalinden kurtarılması için 100 yıl önce toplanan Ardahan Kongrelerinin yıl dönümü dolayısıyla "100. Yılında Ardahan Kongreleri Uluslararası Sempozyumu" düzenlendi.

100. Yılında Ardahan Kongreleri Uluslararası Sempozyumu
Kars, Ardahan ve Batum'dan oluşan "Üç Sancak"ın Rus işgalinden kurtarılması için 100 yıl önce toplanan Ardahan Kongrelerinin yıl dönümü dolayısıyla "100. Yılında Ardahan Kongreleri Uluslararası Sempozyumu" düzenlendi.

Ardahan Üniversitesince (ARÜ) Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyuma Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, çok sayıda yerli ve yabancı akademisyen ile öğrenciler katıldı.

Sempozyumda konuşan Ardahan Valisi Masatlı, Ardahan Kongrelerinin milli mücadele tarihine yön veren kongreler olduğuna işaret etti.

Bölgenin, Osmanlı'nın Rusya ve Kafkasya politikasında çok önemli yeri olduğunu vurgulayan Masatlı, "1878'den itibaren Rus işgaline giren Kafkasya içerisinde ilimizin de içinde yer aldığı bu bölgenin, Hazar- Karadeniz ilişkisinin yanında Orta Asya ve Orta Doğu stratejisinde de önemli bir yeri bulunmaktadır. Kafkasya'da birçok devletin rekabet alanı içerisinde bulunan bu bölge gerek stratejik, gerek siyasi, gerek askeri, gerek coğrafi ve gerekse ticari nitelikleriyle asırlar boyu kadim kültürlere ev sahipliği yapmış bir bölgedir." dedi.

Milletvekili Atalay ise Ardahan'ın tarihi, iklimi ve coğrafyası ile güzel illerden olduğuna değinerek, "Bu sempozyum önemli çünkü 'yüz yıl önce burada ne oldu' sorusunun cevabı aranıyor. Bu nedenle sempozyumu yapanlara teşekkür ediyorum. Tarih bir kimliktir, bilinçtir. Tarihi, bilgi düzeyinde bilince dönüştüremeyen toplumların çok ciddi kimlik sorunları olur. Kimlik bunalımı yaşamamanın yegane yolu kendi tarihsel kökleriyle buluşmaktan geçer." ifadelerin kullandı.

Belediye Başkanı Köksoy, anlamlı ve önemli bir sempozyuma katılmanın mutluluğunu yaşadığını anlatarak, Ardahan'ın uzun yıllar acı ve zulümlere sahne olan vatan toprağı olduğunu belirtti.

Rektör Biber de bugün cumhuriyet tarihi için en önemli kongrelerden birini konuşmak için toplanmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Biber, "Bu etkinlik, üniversitemizin yaptığı en önemli etkinliklerin başında gelmektedir. 9 farklı ülkeden ve üniversitelerimizden çok değerli bilim adamları bugün Ardahan Kongrelerini bütün yönleriyle ele alacak. Bu kongreler, düşman işgalini en ağır zillet bilen, vatan delisi, imanlı, izzetli ve cesur yiğitlerin Kars'tan, Ahıska'dan, Erzurum'dan kopup gelerek milli mücadelenin fişeğini ateşlediği kongrelerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmacılara plaket takdim edilen sempozyumda, halk ozanları da bir söyleşi düzenledi.

Sempozyum, yarınki oturumlarla sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:44 Kaynak: AA

Kars, Ardahan, Güncel
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