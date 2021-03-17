100. Yılında İstiklal Destanı Genç Gönüllüler Buluşması - Son Dakika

100. Yılında İstiklal Destanı Genç Gönüllüler Buluşması

17.03.2021 14:07
100. Yılında İstiklal Destanı Genç Gönüllüler Buluşması, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin İstiklal Marşı'nı ilham kaynağı olarak görmesi gerektiğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin İstiklal Marşı'nı ilham kaynağı olarak görmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Kasapoğlu, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde düzenlenen 100. Yılında İstiklal Destanı Genç Gönüllüler Buluşması'na katıldı.

Türk milletinin ortak hissiyatı olan İstiklal Marşı'nın 100. yılını kutladıklarını dile getiren Kasapoğlu, "Meclisimizin 2021'i İstiklal Marşı Yılı olarak kabul etmesi ve bu çerçevede yapılan etkinlikler başladı. Bu bilinci yarınlara daha güçlü taşıma adına etkinliklere hep beraber devam edeceğiz. Bu kutlu destan inşallah ilelebet payidar olacak." dedi.

İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'u anan Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ay-yıldızlı bayrağımız göklerde dalgalandığı müddetçe bu aziz milletin başı asla öne eğilmeyecek. Bu vesileyle bu aziz coğrafyayı bize vatan kılan bütün kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi rahmet ve hürmetle yad ediyorum. İstiklal destanını kaleme alan Mehmet Akif Ersoy'u da rahmet ve şükranla anıyorum. Mehmet Akif denince aklımıza İstiklal Marşı geliyor. Bir milletin hissiyatını, inancını, düşüncesini ortaya koyan o güzel mısraların sahibi olmak, o güzel mısralarla tüm milletimizin gönlünde taht kurmak Akif'i çok anlamlı kılan özelliklerden birkaçı. Akif, aynı zamanda ilmiyle amil bir alim. Her türlü çileye talip bir mütefekkir. Bir mücadele insanı. Kürsülerde, camilerde insanımızı mücadeleye çağırmış bir vaiz. Çağrıları tüm toplumda karşılık bulmuş bir düşünce insanı."

Bakan Kasapoğlu, Mehmet Akif Ersoy'un sadece İstiklal Marşı'yla değil birçok eseriyle Türk milletinin gönlünde olduğunu anlatarak, "Dilimizi kendi geleneği içerisinde bütün zenginlikleriyle yaşatan ve geleceğe güçlü şekilde taşıyan bir dil üstadı. Hepimize vatan sevgisi aşılayan, vatanın nasıl engin bir gönülle, nasıl sarsılmaz bir inanç ve şuurla sevileceğini öğreten bir vatanperver. Bugün 'Vatan şairi kimdir?' diye kime sorsak, bize hiç düşünmeden onun ismini söyleyecektir. Akif, sadece bizim için değil, dünyanın mazlum milletleri için de bir istiklal ve hürriyet kahramanıdır. Bu payeler kolay elde edilen payeler değildir. Bu rütbeleri millet verir. Onun sesiyle, şuuruyla, hissiyatıyla yetişen nesiller, bu ülkenin, bu vatanın en büyük teminatıdır. Hatırasını tazimle bir kere daha yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gençlerimize düşen dik durmak ve daima ilerlemek"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, İstiklal Marşı'nın 84 milyonu ortak hissiyatta buluşturan bir milli mutabakat metni olduğunu vurguladı.

2021'in İstiklal Marşı Yılı olarak kutlanması kararının meclisten birlik ve beraberlik tablosu içerisinde çıkmasının kendilerini çok mutlu ettiğini anlatan Kasapoğlu, "Bir ülkenin milli marşının millet hissiyatını ne kadar doğru yansıttığına her halde bundan daha büyük bir delil olamaz. Bu duyguya daha güçlü bir şekilde sahip çıkmamız lazım. Çünkü ülkemizin ve milletimizin hayrına olacak bir durumdur. İnanıyorum ki bu topraklar, bu aziz millet, bu ruh ve şuurla yaşamaya devam edecek. Türkiye'nin gelecek nesilleri, önceliğin Türkiye olduğunu, birliğimiz ve kardeşliğimiz olduğunu hiçbir zaman akıllarından çıkarmadan yarınlara, güçlü Türkiye hedeflerine koşacaklar. Birlik ve kardeşlik içinde oldukça hiçbir engel bu aziz milleti yolundan döndürmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, Mehmet Akif Ersoy'un "Asım'ın nesli" diye ümit bağladığı nesillerin izini sürdüklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Görevlerimizi, gençlerimiz adına vekaleten yürütüyoruz. İnanıyoruz ki bu kutlu coğrafyanın sadece yarınları değil, bugünleri de siz değerli gençlere emanet. Çok hızlı değişin ve dönüşen bir dünyadayız. Gençlerimizin buna uygun bir şekilde kendilerini hazırlamaları gerektiğine inanıyoruz. Bizlerin görevi sizleri sadece yarınlara hazırlamak değil, bu kutlu yürüyüşte aktif görevler almanızı sağlamak. Bu ülkenin istiklal destanını yazanlar, bu ülkenin yiğit gençleriydi. Onlara düşen bu vatanı korumak ve istikbal mücadelesini güçlü bir şekilde gerçekleştirmekti. İşte bugün değerli gençlerimize düşen dik durmak ve daima ilerlemek. Bu anlamda gençlerimize güvenimiz tam. İnanıyoruz ki gençlerimiz İstiklal Marşı'mızı büyük bir ilham kaynağı olarak görerek, yarınlara çok daha güçlü bir şekilde yürüyecekler."

Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, Mehmet Akif Ersoy'un, "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın." sözlerini tekrarlayarak, konuşmasını tamamladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz da etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, lise öğrencisi katılımcılara üniversite eğitimi ve gelişim üzerine önerilerde bulundu.

Öğrencilerin her alanda kendilerini geliştirmeleri gerektiğini aktaran Yılmaz, Yıldız Teknik Üniversitesi olarak bunu karşılayabileceklerini belirterek, öğrencilerin üniversitelerini tercih etmesini istedi.

ÖNDER Genel Sekreteri Abdullah Ceylan da, "Asım'ın nesli olan gençlerimiz, tarihin en zorlu dönemlerinde daima üzerine düşen vazifeyi yerine getirmiş ve adını altın harflerle tarihe yazdırmıştır. Bugün de öyledir." derken, aynı ruhla Türkiye'yi 21. yüzyıla taşıyacaklarını kaydetti.

ÖNDER Gençlik Başkanı Resul Çiftçi ise 2021 senesinin İstiklal Marşı Yılı ilan edilmesini sevinçle karşıladıklarını kaydederek, "Gelenekselleşmiş olan Genç Gönüllüler Buluşması'nı, İstiklal Marşı temasıyla yapmaya karar verdik. İstiklal Marşı, dün olduğu gibi bugün de milletin sesi, özü ve ruhudur. Akif'in azmi 21. yüzyılda gençlere çok şey ifade etmekte, bize yıllar evvelinden seslenmekte ve ilham olmaktadır." şeklinde konuştu.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy, Mehmet Kasapoğlu, İstiklal Marşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 100. Yılında İstiklal Destanı Genç Gönüllüler Buluşması - Son Dakika


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