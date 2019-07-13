Son Dakika Haberleri: 100 yıllık bisiklet macerasına 'Dostum' molası
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100 yıllık bisiklet macerasına 'Dostum' molası

5 saat önce

Ahmed Tevfik Efendi'nin 1890'lı yılların sonunda Bursa-İnegöl-Yenişehir-Bursa güzergahında gerçekleştirdiği bisiklet turu, Bursa Bisiklet ve Doğayı Sevenler Derneği tarafından günümüze taşındı.

100 yıllık bisiklet macerasına 'Dostum' molası, System.String[]
Ahmed Tevfik Efendi'nin 1890'lı yılların sonunda Bursa-İnegöl-Yenişehir-Bursa güzergahında gerçekleştirdiği bisiklet turu, Bursa Bisiklet ve Doğayı Sevenler Derneği tarafından günümüze taşındı. 120 bisikletçi aynı güzergahta pedal çevirirken, İnegöl'de DOSTUM Merkezi'nde konakladı.

2010 yılında yeniden hayata geçirilen bu özel tur, bu yıl 10'uncu kez tertiplendi. Geçmiş yıllarda İnegöl'ü konaklama alanı olarak kullanan 120 bisikletçi, bu sene de yine İnegöl'de bir gece konakladı. İnegöl Belediyesi tarafından cuma akşamı Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan DOSTUM Merkezi'nde misafir edilen bisiklet tutkunları, buradaki bungalov evlerde ve kamp alanlarında çadır kurarak geceyi geçirdi. Konaklama sırasında oryantiring, labirent faaliyeti, paratrike uçuşuyla misafirler keyifli zaman geçirdi. Renkli görüntülerin yaşandığı gecenin sabahında, İnegöl Belediyesi tarafından 120 bisiklet tutkununa kahvaltı ikram edildi. Kahvaltı sonrası Belediye Başkanı Alper Taban ile Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa'da tesislere gelerek bisiklet tutkunları ile buluştu. 120 kişilik grubu Başkan Taban uğurladı.

100 yıllık bisiklet macerası, 11 Temmuz Perşembe günü BUDO iskelesi karşısında başlamıştı. Tur, 14 Temmuz Pazar günü yine Mudanya'da son bulacak. - BURSA
Yenişehir, İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 11:38 Kaynak: İHA
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