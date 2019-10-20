Son Dakika Haberleri: 100 yıllık çorba KO-MEK mutfağında ocağa kondu
Son Dakika Yaşam 100 yıllık çorba KO-MEK mutfağında ocağa kondu

100 yıllık çorba KO-MEK mutfağında ocağa kondu

1 saat önce

Yaklaşık yüz yılı aşkın bir geçmişe sahip olan "Koca Ali'nin Göç Çorbası" da KO-MEK Kocaeli mutfağında pişirildi.

100 yıllık çorba KO-MEK mutfağında ocağa kondu, System.String[]

Yaklaşık yüz yılı aşkın bir geçmişe sahip olan "Koca Ali'nin Göç Çorbası" da KO-MEK Kocaeli mutfağında pişirildi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi "Bilge Şehir Kocaeli Yemekleri" kitabı ile unutulmuş lezzetleri ortaya çıkararak önemli bir kültürel değere sahip çıkıyor. Söz konusu yemekler, KO-MEK yiyecek ve içecek hizmetleri "Kocaeli Mutfağı" branşı aracılığıyla halka öğretilmeye başlandı. KO-MEK Mutfağı geçtiğimiz hafta yine asırlık bir lezzet olan Koca Ali'nin Göç Çorbası'nı ocağa koydu. 100 yıl önce Koca Ali tarafından tariflendirilen çorba, hasta olan yöre halkına şifa oldu.


Kocaeli'nin eski yerleşim yerlerinden Ceharköy halkı, hastalıklar nedeniyle daha yukarılara göç eder. Göç sırasında yöre halkından Ali, hastalıkla pençeleşen insanlara yardım etmek için şifalı bir çorba hazırlar ve bu çorba herkese derman olur. Yöre halkı, Koca Ali'nin gayretinden ve emeğinden sonra çorbaya "Koca Ali'nin Göç Çorbası" ismini verir. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar
Barış Pınarı Harekatı'nda sessizliğini koruyan Hamas, Pakdil'in vefatı sebebiyle Türk halkına başsağlığı diledi Vekillerin, "Erdoğan'ın korumaları bizi itip kakıyor" şikayetine AK Parti'den çözüm geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 13:07:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 100 yıllık çorba KO-MEK mutfağında ocağa kondu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]