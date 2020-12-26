100 yıllık ev restore edilip, kültür merkezi olacak - Son Dakika

BURDURLU sipsi yapımcısı ve icracısı Mehmet Bedel (56), ressam ve gazeteci İliçin Çetiner'in yaklaşık 100 yıllık evini varislerinden satın alıp, restore ettiriyor. Orijinaline uygun olarak restorasyonu yapılacak ev daha sonra 'Kültür Evi' şeklinde hizmet verecek.

Burdur'da 40 yıldır sipsi yapımı ve icrasını yapan, bu yıl şubat ayında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülünü alan Mehmet Bedel, 2009 yılında vefat eden Burdurlu ressam ve gazeteci İliçin Çetiner'in İnönü Mahallesi'ndeki evini varislerinden satın aldı. Bedel evi Kültür Bakanlığı'nın katkıları ile Kültür Evi olarak orijinaline uygun şekilde restore ettiriyor.

'HALKIMIZIN HİZMETİNE SUNACAĞIM'Bedel, "Burdur eski evlerinin örneklerinden birisi olan yaklaşık 100 yıllık iki katlı ahşap bu binayı rahmetli ressam İliçin Çetiner'in varislerinden satın aldım. Şu anda restorasyon çalışmalarım devam ediyor. Bitirdikten sonra da burayı Kültür Evi olarak halkımızın hizmetine sunacağım" dedi.'ONUN HATIRASINI DA YAŞATACAĞIM'Yaklaşık 35 yıldır her türlü müzik aleti, Yörüklerin kullandığı yaşam malzemeleri ve sosyal hayatta kullandığı eserleri biriktirdiğini ve evinin alt katındaki bir odada sergilediğini anlatan Bedel, "Bu Kültür Evi tamamlanınca o malzemeleri de burada sergileyerek hem Yörük kültürüne hizmet edeceğim hem de genç kuşakların bu malzemeleri tanımasını sağlayacağım aynı zamanda burada rahmetli İliçin Çetiner'in resimlerini de sergileyerek onun hatırasını da yaşatacağım" diye konuştu.'KUYUYU YENİDEN FAALİYETE GEÇİRECEĞİM'

Evi eski orijinal haliyle restore ettireceğini aktaran Mehmet Bedel, şöyle dedi: "Ben yaklaşık 40 yıldır sipsi yapıyor ve icra ediyorum. Restorasyon çalışmaları bitince burada zaman zaman ziyaretçilere hem sipsi yapımını göstereceğim hem yöre müziklerini ve müzik aletlerini de tanıtmak ve yaşatmak istiyorum. Evin bahçesinde bulunan yeniden faaliyete geçireceğim. Evin kullanıldığı zamanlardaki gibi kuyudan su çıkarıp eski günlerdeki haline getireceğiz"