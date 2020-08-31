100 yıllık nostaljik radyolara gözü gibi bakıyor - Son Dakika

-100 yıllık nostaljik radyolara gözü gibi bakıyor

62 yıldır radyo tamiri yapıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Muammer Güngör, 62 yıldır radyo tamiri yapıyor. Güngör, 100 yıllık radyolarına gözü gibi bakıyor.

75 yaşındaki Nizip'li Muammer Güngör, 1958 yılından bu yana radyo tamiri yapıyor. 1920 yılından kalma nostaljik radyolardan ve plaklardan koleksiyon yapan Güngör, yurtiçinden ve yurtdışından gelen nostaljik radyoları tamir ediyor. Çevre halkı tarafından radyocu Muammer olarak adlandırılan Muammer Güngör, elinde bulunan bütün radyoların çalışır halde olduğunu belirtti.

"62 yıldır radyoları tamir ediyor"

1958 yılından beri radyoları tamir ettiğini söyleyen Muammer Güngör, "1958 yılından beri radyo tamiri yapıyorum. Yapamayacağım radyo tamiri de yoktur. Bu konuda kendime çok güveniyorum çünkü bu işte çok çalıştım, çok emek verdim. Ayrıca nostaljik radyolardan ve eserlerden koleksiyon yapıyorum. Alan olursa satıyorum, satan olursa alıyorum. Hobi olarak bu işi yapıyorum. Uzun yıllar bu işi evimin geçimi için yaptım. Belirli bir seviyeye geldikten sonra bu meslek bitti. Güncel istekleri bitti. Radyolarımı çoğalttım. Beni tanıyan çok fazla insan var, arızalı radyolarını gönderiyorlar. Örneğin, Hatay'dan bir tane radyo yeni geldi, İstanbul'dan geliyor. Türkiye çeşitli yerlerinden gelen radyoları tamir ediyorum" dedi.

"200'e yakın radyom var"

180 tane çalışır halde radyosunun olduğunu parçalarla birlikte 200'ü bulduğunu ifade eden Güngör, "Aşağı yukarı 170-180 tane radyom var. Parça olarak da 200'ün üzerinde gramofon, radyo, teyp, pikap olarak 200 üstünde oluyor. Bütün malzemelerim çalışır durumda zaten çalışır durumda olmasa o bir tablo demektir. Ben buna karşıyım. Radyo ise anlamını taşıyan bir şekilde olmalı, çalışmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Radyoda, memleketime de sevgim hala devam ediyor"

"İnsanların merakı azaldı"

Nostaljik eserlere insanların merakının azaldığını belirten Güngör, " İnsanların merakı çok az. İnsanları da haklı görüyorum. Geçim sıkıntısında uğraştıkları için bu tarz şeylere yönelemiyorlar. Ayrıca bu işi Nizip'te değil de başka bir yerde yapsam daha çok kazanırım. Hatta bana bu konuda hakkında çok fazla teklif geliyor. Ancak ben Nizip'i terk edemiyorum. Doğup, büyüdüğüm bu yeri çok seviyorum. Hala bu şehre olan sevgim devam ediyor. Radyoda, memleketime de sevgim hala devam ediyor" diye konuştu.