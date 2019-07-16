100 yıllık ömründe bir kez çiçek açan Agave kaktüsü Aliağa'da da bulundu
4 saat önce
100 yıllık ömründe bir kez çiçek açan Agave kaktüsü Aliağa'da da bulunduİZMİR - UNESCO'nun dünya mirası listesinde yer alan, 100 yıl kadar süren ömründe sadece bir kez çiçek açıp tohumlarını döken Agave kaktüsü, İzmir'in Seferihisar ve Foça ilçelerinin ardından sanayi kenti Aliağa'da da çiçek açtı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:02 Kaynak: İHA
100 yıllık ömründe bir kez çiçek açan Agave kaktüsü Aliağa
'da da bulundu
İZMİR - UNESCO'nun dünya mirası listesinde yer alan, 100 yıl kadar süren ömründe sadece bir kez çiçek açıp tohumlarını döken Agave kaktüsü, İzmir
'in Seferihisar
ve Foça
ilçelerinin ardından sanayi kenti Aliağa'da da çiçek açtı.
UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınan ve koruma altında bulunan, ana vatanı Orta ile Güney Amerika
olan Agave Kaktüsü, Kazım Dirik Mahallesi Değirmen tepesinde bulunuyor. Çiçekleriyle 7-8 metreye yaklaşan boya ulaşan Agave'nin geniş kaktüs yaprakları da dikkat çekiyor. Mahalle sakinleri ise belediyenin bitkiyi yerinde koruması gerektiğini belirtti.
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