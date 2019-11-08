Son Dakika Haberleri: 100 yıllık tescilli bina yıkıldı
Son Dakika Güncel 100 yıllık tescilli bina yıkıldı

100 yıllık tescilli bina yıkıldı

7 saat önce

Bodrum'da, doğal nedenlerle bir bölümü yıkıldıktan sonra tehlike arz eden tescilli bina belediye ekiplerince yıkıldı.

100 yıllık tescilli bina yıkıldı, System.String[]

Bodrum'da, doğal nedenlerle bir bölümü yıkıldıktan sonra tehlike arz eden tescilli bina belediye ekiplerince yıkıldı.


Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan karara istinaden, Yeniköy Mahallesi Kelerlik Mescit Sokak üzerinde bulunan binada sabah saatlerinde başlayan yıkım çalışması akşam saatlerine kadar devam etti.


Turgutreis Caddesi üzerindeki binaya bağlı elektrik ve telefon hatları üzerinde çalışmalarını tamamlayan AYDEM ve Telekom ekiplerinin ardından Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı iş makinesi ile yıkım işlemi başladı. Polis ekipleri tarafından çevre güvenliği alınan ve trafiğe kapanan alanda gerçekleştirilen yıkım, Sualtı Arkeoloji Müzesinde görevli arkeolog gözetiminde yapıldı.


Anıtlar Kurulu tarafından tescillenmiş, 20. yüzyılın ilk çeyreğine ait olduğu düşünülen 100 yıllık taşınmaz kültür varlığı niteliğindeki yapı için mal sahibi tarafından Bodrum Belediyesi'ne yıkım isteği müracaatı yapıldı. Talep üzerine, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun incelemeleri sonucunda düzenlenen rapor ile tescilli binanın zemine dokunmadan riskli bölge olan kısımları yıkılarak can ve mal güvenliği riski ortadan kaldırıldı.


Kısmi yıkım çalışmaları sonrasında çıkan hafriyat belediye ekiplerince bölgeden kaldırıldı. - MUĞLA

Yeniköy Mahallesi, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:01 Kaynak: İHA
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