"1000 Çiftçi 1000 Bereket"le mısır verimi yüzde 21 arttı

Cargill Gıda Ortadoğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tarakçıoğlu, geçen yıl Türkiye'de 1000 Çiftçi 1000 Bereket programını başlattıklarını belirterek, "Doğru yatırımlar yapıldığında ve sürdürülebilir tarım yöntemleri desteklendiğinde, verimlilikte kayda değer bir artış gerçekleşiyor." dedi.



Cargill'in, Türkiye'de tarımda sosyal ve dijital dönüşümü destekleme amacıyla başlattığı "1000 Çiftçi 1000 Bereket" programın ilk sezonuna ilişkin tarımsal, ekonomik ve sosyal sonuçlar ile yeni dönemde hayata geçirilecek projeler, düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu.

Üç sezona yayılması planlanan "1000 Çiftçi 1000 Bereket" programının ilk yılında, Mersin, Adana, Konya, Karaman, Manisa ve İzmir olmak üzere 6 ilde mısır tarımı yapan 1072 mısır üreticisi programa dahil oldu.

Program kapsamında tarlasına özel danışmanlık hizmeti, eğitim ve dijital araç desteği alan çiftçiler, verimde yüzde 21 artış sağladı.



"Yatırdığımız her 1 TL'nin 2,53 TL değerinde sosyal getirisi oldu"



Toplantıda konuşan Cargill Gıda Ortadoğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tarakçıoğlu, tarımda gerek verimliliği, gerekse çiftçilerin pazar erişimi ve refahını artırmak için global ölçekte çiftçilerle iş birliği yaparak sürdürülebilir tarım uygulamalarını desteklediklerini söyledi.



Çiftçilerin sürdürülebilir tarım uygulamalarını kullanarak verim ve gelirlerini artırabilmeleri için dünya genelinde yüzbinlerce çiftçiye eğitim olanakları sunduklarını belirten Tarakçıoğlu, şöyle konuştu:

"Aynı bakış açısıyla geçen yıl Türkiye'de de 1000 Çiftçi 1000 Bereket programını başlattık ve ilk yılın sonunda gördük ki doğru yatırımlar yapıldığında ve sürdürülebilir tarım yöntemleri desteklendiğinde, verimlilikte kayda değer bir artış gerçekleşiyor. Nitekim programa katılarak tüm önerileri uygulayan çiftçilerimizin verimi yüzde 21 oranında arttı."

Cargill olarak bu projeye yatırdığımız her 1 TL'nin, 2,53 TL değerinde sosyal getirisi oldu. Bu sonuçlarla, ülkemizde tarımda kapsamlı bir dönüşümün gerçekleşmesi için önemli bir adım attığımızı görmekten mutluluk duyuyoruz. Yeni sezonda Güney Marmara ve Orta Anadolu'da ayçiçek üretimi yapan 200'den fazla çiftçi programa dahil olacak."



"Tarımda Sıfır Atık Yönetimi" başlıyor



Çiftçilerin ve tarımla uğraşan toplulukların refahına odaklanarak, tedarik zinciri genelindeki çevresel etkinin de daha aza indirgenebileceğini düşünen Cargill, sürdürülebilir tarımı her yönden desteklemek için bu yıl ayrıca "Tarımda Sıfır Atık Yönetimi" projesini de başlatıyor.



Çiftçilerin tarlalarında sıfır atık yönetim sistemine geçmelerini desteklemek amacıyla düzenlenen çalışma, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu ve Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) iş birliğinde gerçekleşiyor.



"Mısır Tarımında Plastik Atık Hasadı Başlıyor" sloganıyla hayata geçirilen çalışmanın ilk aşamasında "Tarımda Sıfır Atık Yönetim Sistemi" eğitimleri verilecek. Tohumun tarlaya düştüğü andan hasada kadar geçen sürede meydana gelen sap, saman, koçan gibi atıklar ile tarımsal faaliyetlerde açığa çıkan atık plastiklerin; mevzuata uygun olarak geri dönüşüme kazandırılabilmesi için farklı paydaş gruplarıyla çalışmalar yürütülecek.