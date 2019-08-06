'1000 Çiftçi 1000 Bereket' programında 'eğitim' dönemi
44 dakika önce
Program kapsamını genişleten Cargill, mısır tarımında güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının gelişmesine katkı sunmak amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri'ne başlıyor.
Program kapsamını genişleten Cargill
, mısır tarımında güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının gelişmesine katkı sunmak amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri'ne başlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:24
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