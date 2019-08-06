Son Dakika Haberleri: '1000 Çiftçi 1000 Bereket' programında 'eğitim' dönemi
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'1000 Çiftçi 1000 Bereket' programında 'eğitim' dönemi

44 dakika önce

Program kapsamını genişleten Cargill, mısır tarımında güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının gelişmesine katkı sunmak amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri'ne başlıyor.

'1000 Çiftçi 1000 Bereket' programında 'eğitim' dönemi, System.String[]
Program kapsamını genişleten Cargill, mısır tarımında güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının gelişmesine katkı sunmak amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri'ne başlıyor.
Cargill, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:24 
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