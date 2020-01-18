1000 Çocuk Korosu kayıtları başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 1000 Çocuk Korosu kayıtları başladı - Son Dakika

1000 Çocuk Korosu kayıtları başladı

6 saat önce

Çankaya Belediyesinin her yıl 23 Nisan'da verdiği konserle adını tüm Türkiye'ye duyuran 1000 Çocuk Korosu'nun kayıtları başladı.

1000 Çocuk Korosu kayıtları başladı, System.String[]

Çankaya Belediyesinin her yıl 23 Nisan'da verdiği konserle adını tüm Türkiye'ye duyuran 1000 Çocuk Korosu'nun kayıtları başladı. İlk haftada 500 öğrencinin kayıt yaptırdığı koro, yarıyıl tatilinin ardından çalışmalara başlayacak.


Çankaya Belediyesinin her yıl 23 Nisan'da verdiği konserle adını tüm Türkiye'ye duyuran 1000 Çocuk Korosu'nun kayıtları başladı. İlk haftada 500 öğrencinin kayıt yaptırdığı koro, yarıyıl tatilinin ardından çalışmalara başlayacak. Özellikle Çankaya sınırlarında bulunan okul korolarının kayıtlarının alınacağı süreç, Şubat ayının ilk haftasına kadar devam edecek.


"Biz en çok çocukların belediyesiyiz" anlayışı ile çalışmalarına devam eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen döneminde dünyaca ünlü orkestra şefi İbrahim Yazıcı'dan büyük usta Cahit Berkay'a birçok ünlü isim ile konserler veren 1000 Çocuk Korosu, 11'inci yılını coşkulu bir konser ile 23 Nisan'da kutlayacak. Çocuklar, Çankaya Belediyesi 1000 Çocuk Korosu eğitmenleri tarafından düzenli olarak gerçekleştirilecek eğitim programı ile konsere hazırlanacak. Çankaya ilçe sınırlarındaki okul korolarının katılımını amaçlayan program için kayıtlar Şubat ayının ilk haftasına kadar devam edecek.


Bugüne kadar binlerce çocuğun ruhsal ve toplumsal gelişimlerine olumlu katkı yaparak çocuklarda birlik duygusunun oluşmasında önemli rol oynayan koro çalışmaları, Çankaya Belediyesinin 2018'de hizmete açtığı Yıldız'da bulunan Müzik Atölyesi'nde gerçekleşecek. - ANKARA

23 Nisan, Türkiye, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:23 Kaynak: İHA
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