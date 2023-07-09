1000'e yakın heyelan meydana geldi, 1 can kaybı var! 30 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı - Son Dakika
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1000'e yakın heyelan meydana geldi, 1 can kaybı var! 30 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

09.07.2023 16:03

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 kentte kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmalıdır.

Türkiye genelinde dünden itibaren etkili olan sağanak, bugün şiddetini daha da artırdı. Özellikle Karadeniz Bölgesi'ndeki birçok kentte cadde ve sokaklar göle döndü, heyelanlar nedeniyle yollar kapandı. Samsun'da ise sele kapılan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı.

"KARADENİZ'DE BİNE YAKIN HEYELAN VAR"

Sağanak yağışın hasarlara neden olduğu Ordu'da kent merkezinden geçen dereler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. Bölgeye gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, sağanak nedeniyle bine yakın heyelan olduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 130 kilogram yağış alındı. Büyük bir yağış Karadeniz'de. Buna bağlı olarak da bine yakın heyelan ve toprak kayması var. Ekiplerimiz özellikle yerleşim yerleri etkilenen alanlarda şu anda 4 ekibimiz Ordu genelinde çalışmalarını devam ettiriyor. Burada yine vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm çalışmalar en hızlı şekilde ortaya konulacak" şeklinde konuştu.

1000'e yakın heyelan meydana geldi, 1 can kaybı var! 29 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
Ordu'da bazı iş yerlerinin içerisinde 1 metreye yaklaşan toprak yığınları oluştu

SAMSUN'DA 1 CAN KAYBI

Samsun'da etkili olan sağanak nedeniyle sele kapılan 1 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden Sezer, "Maalesef dün yine bir vatandaşımızı sele kapılması sonucunda kaybettik Samsun'da. Geceden sabaha kadar arama-kurtarma çalışmaları devam etti. Sabah itibariyle onu da bulduk. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına da başsağlığı diliyoruz" ifadelerinde bulundu.

1000'e yakın heyelan meydana geldi, 1 can kaybı var! 30 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
Sele kapılan genç kadının cansız bedeni dere kenarında bulundu

AMASRA TÜNELİ'NDE SU BİRİKİNTİSİ OLUŞTU

Bartın'da da yaşanan sağanak yağış sonucu bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı. Dağlardan gelen yağmur suyu nedeniyle Amasra Tüneli'nde su birikintisi oluştu, sürücüler yolda güçlükle ilerledi.

1000'e yakın heyelan meydana geldi, 1 can kaybı var! 30 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

KAYA PARÇALARI İSTANBUL-ZONGULDAK YOLUNU KAPADI

Zonguldak'ta sabah saatlerinde etkisini artıran yağış sonrası heyelan meydana geldi. Bölgede yollar ve tarım alanları sular altında kaldı. İstanbul-Zonguldak yolunun Ilıksu mevkii toprak ve kaya parçalarıyla kapandı, sadece hastaneye gidenlere geçiş izni verildi.

1000'e yakın heyelan meydana geldi, 1 can kaybı var! 29 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
İstanbul-Zonguldak yolu

DÜZCE'DE YERLEŞİM YERLERİ ZARAR GÖRDÜ

Düzce'de de birçok noktada su taşkınları yaşandı. Merkeze bağlı Gündolaması köyünden geçen dere taşınca yollar suyla kaplandı, bazı yerleşim yerleri zarar gördü.

1000'e yakın heyelan yaşandı, 1 can kaybı var! 30 il için sarı ve turuncu kodlu yağış uyarısı
Düzce'de yollar suyla kaplandı

30 İLE YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok il için "turuncu" ve "sarı" kod uyarısında bulundu. 30 kentte kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Sarı kodla uyarılan iller:

  • Amasya
  • Bilecik
  • Bursa
  • Erzincan
  • İstanbul
  • Kastamonu
  • Tokat
  • Yozgat
  • Bayburt
  • Ordu
  • Ardahan
  • Çorum
  • Erzurum
  • Gümüşhane
  • Kars
  • Sivas
  • Yalova
  • Düzce

Turuncu kodla uyarılan iller:

  • Giresun
  • Sakarya
  • Sinop
  • Karabük
  • Artvin
  • Bolu
  • Kocaeli
  • Rize
  • Samsun
  • Trabzon
  • Zonguldak
  • Bartın
1000'e yakın heyelan meydana geldi, 1 can kaybı var! 30 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
1000'e yakın heyelan meydana geldi, 1 can kaybı var! 30 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
1000'e yakın heyelan meydana geldi, 1 can kaybı var! 30 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
1000'e yakın heyelan meydana geldi, 1 can kaybı var! 30 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
1000'e yakın heyelan meydana geldi, 1 can kaybı var! 30 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
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Zonguldak, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1000'e yakın heyelan meydana geldi, 1 can kaybı var! 30 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı - Son Dakika


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