1000 Hektar Alan Bir Gecede Kül Oldu

Fransa'nın Korsika Adası'nda çıkan yangında bin hektarlık alan zarar görürken, onlarca ev küle döndü.

Fransa'nın Korsika Adası'nda çıkan yangında bin hektarlık alan zarar görürken, onlarca ev küle döndü. Fransa'nın güneydoğusundaki Korsika Adası'nda bin hektar yeşil alan ve birçok konut bir gecede kül oldu. Fransa'nın güneyinde bulunan Korsika Adası'nda Cumartesi gecesi çıkan yangın, 100 kilometre hızla esen fırtınanın etkisiyle saatler içinde adaya yayıldı. Birçok köyü tehdit eden yangının sebebi açıklanmazken, ölen ve yaralananlar olduğu yönünde bir bilgi paylaşılmadı. Vatandaşlar tarafından paylaşılan görüntüler ise yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi. Cumartesi gecesi çıkan yangının halen devam ettiği, söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.



(İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Paris Saint Germain, 3 Puanı 3 Golle Aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki Seçim Yarışıyla İlgili Soruya Böyle Yanıt Verdi: Anketlere Güvenim Kalmadı

Son Dakika! TBMM Başkanlığı Seçiminin İlk Tur Sonuçları Belli Oldu

Bakan Soylu: Üstü Düzey İsimler Öttü, Önümüzdeki Günlerde Açıklayacağız