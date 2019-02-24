Son Dakika Haberleri: 1000 Hektar Alan Bir Gecede Kül Oldu

1000 Hektar Alan Bir Gecede Kül Oldu

6 dakika önce

Fransa'nın Korsika Adası'nda çıkan yangında bin hektarlık alan zarar görürken, onlarca ev küle döndü.

1000 Hektar Alan Bir Gecede Kül Oldu, System.String[]
Fransa'nın Korsika Adası'nda çıkan yangında bin hektarlık alan zarar görürken, onlarca ev küle döndü. Fransa'nın güneydoğusundaki Korsika Adası'nda bin hektar yeşil alan ve birçok konut bir gecede kül oldu. Fransa'nın güneyinde bulunan Korsika Adası'nda Cumartesi gecesi çıkan yangın, 100 kilometre hızla esen fırtınanın etkisiyle saatler içinde adaya yayıldı. Birçok köyü tehdit eden yangının sebebi açıklanmazken, ölen ve yaralananlar olduğu yönünde bir bilgi paylaşılmadı. Vatandaşlar tarafından paylaşılan görüntüler ise yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi. Cumartesi gecesi çıkan yangının halen devam ettiği, söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:26 Kaynak: İHA

Fransa, Güncel
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