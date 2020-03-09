1000 kadın 'Biz buradayız' dedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 1000 kadın 'Biz buradayız' dedi - Son Dakika

1000 kadın 'Biz buradayız' dedi

6 saat önce

SEYHAN Kent Konseyi Kadın Meclisi, Seyhan Belediyesi'nin katkılarıyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde '1000 Kadın Korosu' konseri düzenledi.

1000 kadın 'Biz buradayız' dedi, System.String[]

SEYHAN Kent Konseyi Kadın Meclisi, Seyhan Belediyesi'nin katkılarıyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde '1000 Kadın Korosu' konseri düzenledi. Eşitsizliğe, şiddete, kadın cinayetlerine, istismara, ayrımcılığa dikkat çekmek için düzenlenen konserde konuşan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Dünyanın yarısı kadın ise gücün de yarısı kadında olmalıdır" diyerek kadının toplumdaki yerinin önemine vurgu yaptı.

Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde bulunan amfide gerçekleşen konsere, başta her meslekten kadınlar ile ev hanımları, kadın milletvekilleri, meclis üyeleri, STK temsilcileri, kadın muhtarlar olmak üzere, ekonomik, sosyal, siyasi veya kültürel bir şart olmadan sesini yükseltmek isteyen kadınlar katıldı.

"DÜNYANIN YARISI KADINSA GÜCÜN YARISI ONDA OLMALIDIR"

1000 Kadın Korosu konseri öncesi konuşan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, belediye olarak kadınlara yönelik şiddet ve istismarın önlenmesine yönelik her türlü çalışmanın yanında olduklarını belirtti. Dünyanın yarısı kadın ise gücün de yarısının kadında olması gerektiğini vurgu yapan Akay, "Geleneklerimizde ve inançlarımızda zaten kadın bizim her şeyimiz. Kurtuluş savaşı sonrası Cumhuriyetin oluşumunda yine kadına verilen önemi düşündüğümüzde bunu açıkça görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, İsviçre, Fransa gibi Avrupa'nın en önemli ülkelerinden çok daha önce kadına seçme seçilme hakkını vermişti. Mustafa Kemal Atatürk, Kadına verilen seçme ve seçilme hakkının kadınlar tarafından fazlasıyla hak edildiğini ifade etmişti. Kadınlar Kurtuluş savaşı boyunca hem erkeği ile birlikte savaştı hem de Anadolunun bütün ekonomik güçlerini elinde tuttu. Kurtuluş savaşı kadınların desteğiyle kazanıldı" diye konuştu

4 ŞARKILIK 'KADIN' TEMALI KONSERE BÜYÜK İLGİ

Konuşmanın ardından Seyhan Belediyesi Meclis üyesi ve Müzik öğretmeni Filiz Bahadırlı şefliğinde kadınlardan oluşan 1000 Kadın Korosu, 'Kadın' temalı şarkı söyledi. Yoğun katılımla gerçekleşen farkındalık konseri 'Memleketim' şarkısıyla sona erdi. 4 şarkılık etkinliğin ardından yapılması planlanan konser geçtiğimiz günlerde İdlib'de şehit olan askerler nedeniyle iptal edildi.


Seyhan Belediyesi, Kent Konseyi, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

8 Mart'ta erkekler satış yaptı, çanta taşıdı, ev temizledi
Adana'da dolmuş şoförü başından vurularak öldürüldü ATV'nin Gel Dese Aşk dizisindeki küfürleri sansürlemeden yayınlaması Twitter'da tepki çekti Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş

Son Dakika Haberleri
18:22 Büyükelçi eşleri TBMM'de bir araya geldi
18:22 Lise öğrencileri projelerle yarışıyor
18:22 Kırıkkale'deki silahlı kavgada ölenlerden ikisinin cenazeleri toprağa verildi
18:20 KARABÜK Müslüman oldu, duygulanarak ağladı
18:20 ANKARA Fetö evlerine operasyon, 58 gözaltı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 18:27:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 1000 kadın 'Biz buradayız' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]