1000 Kişi Riva Koşusu'nda Yarışacak

Türkiye'nin en güzel manzaralarından birine sahip olan Riva Koşusu 10 Şubat Pazar günü her yaştan 1000 sporseverin katılımı ve Beykoz Belediyesi desteğiyle Riva'da koşulacak.

Türkiye'nin en güzel manzaralarından birine sahip olan Riva Koşusu 10 Şubat Pazar günü her yaştan 1000 sporseverin katılımı ve Beykoz Belediyesi desteğiyle Riva'da koşulacak.



Türkiye'nin en güzel manzaralarından birine sahip olan Riva Koşusu, 10 Şubat Pazar günü her yaştan 1000 sporseverin katılımı ve Beykoz Belediyesi desteğiyle Riva'da koşulacak. Toplam 10 kilometrelik bir parkurda koşulacak yarışta 4-12 yaş arasındaki Minik Adımlar koşucuları da 500 metrelik parkurda mücadele edecek.



Her seviyede koşucunun seveceği bir yarış!



Bu yıl ikincisi gerçekleşecek olan Riva Koşusu, en küçüğü 4 yaşında olmak üzere, her yaş ve seviyeden koşucuyu etmeyi amaçlıyor. Ayrıca bu koşuyla sporcular, hedef yarışlar öncesi sıkı bir antrenman yarışı yapma şansı buluyor.



"Kazanma hırsını değil, mücadele keyfini tattırmak istedik"



Koşuyu düzenleyen Macera Akademisi'nin Genel Müdürü Caner Odabaşoğlu, katılımcılara kazanma hırsını değil, mücadele etme keyfini tattırmak istediklerini belirterek, "Masmavi, yemyeşil, çok keyifli, biraz zorlu bir parkur hazırladık. Bitiren herkes kazanacak, her kategoride en hızlı 3 erkek ve 3 kadın kürsüye çıkacak. Yarışmacılar farklı yaş gruplarında tasnif edilecek ve ilk 3'e girenler sürpriz ödüller kazanacak" dedi. - İSTANBUL

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Dünya Bıyık Şampiyonu 'Pala Mevlüt' Hayatını Kaybetti

Celal Şengör Türkiye'ye Hakaret Etti

Bolusporlu Taraftarlar, Galatasaray Maçında "Yönetim İstifa" Tezahüratında Bulundu

CHP'nin Müftü Nikahı Başvurusuna Anayasa Mahkemesi'nden Ret Cevabı Geldi