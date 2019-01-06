1000 polisle narkotik operasyonu
58 dakika önce
Ankara'da bin polisin katılımıyla narkotik uygulaması yapıldı.
Ankara
'da bin polisin katılımıyla narkotik uygulaması yapıldı. Altındağ
ilçesinde özel harekat polislerinin de katıldığı hava destekli uygulamada, 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 10 kişi gözaltına alındı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:45
Meteoroloji'den Ankara İçin Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı!
Yaptığı Mermer Mezarı Evinin Çatısında Sergiliyor
Ziraat Bankası, Kulüplerin Bütün Borçlarını Kapatacak
Ordu'da Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu