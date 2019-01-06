Son Dakika Haberleri: 1000 polisle narkotik operasyonu

1000 polisle narkotik operasyonu

58 dakika önce

Ankara'da bin polisin katılımıyla narkotik uygulaması yapıldı.

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Ankara'da bin polisin katılımıyla narkotik uygulaması yapıldı. Altındağ ilçesinde özel harekat polislerinin de katıldığı hava destekli uygulamada, 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 10 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:45 

Altındağ, Ankara, Narkotik, Ekonomi
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