1000 SOLUCANLI GERİ DÖNÜŞÜM KUTUSU - Son Dakika

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PANDEMİ sürecinde saksıda, bahçede bitki yetiştirenlerin verimliliği fazla olduğu için tercih ettiği, 'siyah altın' olarak bilinen solucan gübresine ilgi arttı. Sebze ve meyve kabuklarını çöpe atmak yerine geri dönüşümünü sağlayıp organik gübre oluşturmak isteyenler, evde solucan beslemeye başladı. Antalya'da da bir firma içerisinde bin solucanın olduğu, evlerde çöp olarak atılan sebze, meyve ve yumurta kabukları, çay ve kahve posası gibi atıklardan solucan gübresi üreten kutu geliştirdi

Pandemi sürecinde evin balkonu ya da bahçesinde saksıda çiçek, bitki yetiştirenlerin sayısındaki artış, organik gübreye ilgiyi de artırdı. Bitki yetiştirenlerin verimliliği fazla ve organik olması dolayısıyla tercih ettiği 'siyah altın' olarak bilinen solucan gübresinin kullanımı da yaygınlaştı. İnternette kilosu 10 liradan başlayan fiyata satılan solucan gübresini, çoğu kişi evinde, evsel atıklardan organik geri dönüşüm sağlayarak üretmeye başladı.

Antalya'da çevre mühendislik hizmeti veren bir firma da evlerde çöp olarak atılan sebze, meyve kabuğu, yumurta kabuğu, çay ve kahve posası, karton, baskısız kağıt, kuru yaprak gibi atıklardan solucan gübresi üreten kutu geliştirdi. Ev ortamında kullanılabilen ve içerisinde 1000 solucanın yer aldığı geri dönüşüm kutusu, ev atıklarının organik gübreye dönüştürülerek değerlendirilmesine, doğanın korunmasına katkı sağlıyor. Geri dönüşüm kutusu, evde, balkonda küçük bir ekosistem oluşturarak saksıda bitki yetiştirenlere solucan besleyerek organik gübresini kolay bir şekilde yapma imkanı sağlıyor.

Firmanın sahibi Murat Taşgıran, İçerisinde sayısı 1000 ile 9 bin arasında solucanın yer aldığı geri dönüşüm kutumuz evlerdeki doğal atıklardan organik gübre üretimi sağlıyor. Balkonda, bahçede organik sebze ve meyve yetiştirmek isteyenler kendi solucan gübresini üretmeyi tercih ediyor. Evde 1000 adet Kaliforniya solucanı ile gübre yetiştirilebilir. Ayrıca kompost çayı da çiçekler için çok yararlıdır. Sebze ve meyve kabuğu gibi atıklarla beslenen solucanlardan üretilen gübre, verimliliğin fazla olması nedeniyle tercih ediliyor dedi.

Evde kapalı sistem ünite içerisindeki solucanların dışarı çıkma ihtimali olmadığına değinen Taşkıran, şunları söyledi

Solucanların vücutlarının üzerinde ve sindirim sistemlerinde bulunan sölom sıvısı, evsel atıkların koku ve sineklenme yapmasını engeller. Ayrıca solucanların yaşam alanı devamlı büyüyen ekosistemdir ve hiçbir zaman dışarıdan ek ürün almaya ihtiyaç duymaz. Ünite içerisinde üreyen solucanları isteyenler, organik gübre üretmeye meraklı kişilere verebilir. Birçok kişi evinde solucan gübresi ya da solucan üretip satıyor. Çoğu da organik gübre üretimi ve evsel atıkların doğaya kazandırılması için bu cihazları kullanıyor. Solucan gübresi üreten geri dönüşüm kutusu 1000 liradan satılıyor. İş yerleri ve fabrikalarda kullanım için daha büyük cihazlar da bulunuyor. Geri dönüşüm kutularına ilgi her geçen gün artıyor diye konuştu.