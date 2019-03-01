Son Dakika Haberleri: 1000 Tl'nin Altında Olacak!: Nokia 1 Plus İlk Bakış

1000 Tl'nin Altında Olacak!: Nokia 1 Plus İlk Bakış

1 saat önce

Mobil Dünya Kongresinde lansmanını gerçekleştiren Nokia, bütçe dostu telefon kategorisine aldığı Nokia 4.2, Nokia 3.2 ve Nokia 1 Plus'ı tanıttı.

Mobil Dünya Kongresinde lansmanını gerçekleştiren Nokia, bütçe dostu telefon kategorisine aldığı Nokia 4.2, Nokia 3.2 ve Nokia 1 Plus'ı tanıttı. Nokia'nın en düşük fiyata sahip telefonu Nokia 1 Plus ön inceleme videosu için elimizde. Gelin Nokia 1 Plus'a yakından bakalım.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:11 Kaynak: Youtube

Yenikadinda Gösterme, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolandırıcı, "Kaşıkçı Cinayetinde İsmin Geçiyor" Deyip Binlerce Türk Lirasını Götürdü Abdüllatif Şener'den Bomba İddia: Davutoğlu ile Gül Anlaşamadı

Balıkesir'de Sağlık Çalışanlarına 2 Bin 900 Lira Maaş Promosyonu Verilecek Definecilerin İkiye Böldüğü Tepeden Anıt Mezar Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 11:11:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 1000 Tl'nin Altında Olacak!: Nokia 1 Plus İlk Bakış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]