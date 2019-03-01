1000 Tl'nin Altında Olacak!: Nokia 1 Plus İlk Bakış
1 saat önce
Mobil Dünya Kongresinde lansmanını gerçekleştiren Nokia, bütçe dostu telefon kategorisine aldığı Nokia 4.2, Nokia 3.2 ve Nokia 1 Plus'ı tanıttı.
Mobil Dünya Kongresinde lansmanını gerçekleştiren Nokia
, bütçe dostu telefon kategorisine aldığı Nokia 4.2, Nokia 3.2 ve Nokia 1 Plus'ı tanıttı. Nokia'nın en düşük fiyata sahip telefonu Nokia 1 Plus ön inceleme videosu için elimizde. Gelin Nokia 1 Plus'a yakından bakalım.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:11 Kaynak: Youtube
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