1000 TL ile En İyi Hediyeyi Kim Alacak?
1 saat önce
Yeni bir hediye alma videosu daha çektik. Ama bu kez çıta epey yüksek. Arkadaşlarımızın 1000'er lira bütçesi var.
Yeni bir hediye alma videosu daha çektik. Ama bu kez çıta epey yüksek. Arkadaşlarımızın 1000'er lira bütçesi var.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:48 Kaynak: Youtube
Pilotun, Avukat Sevgilisini Dövdüğü Görüntü Büyük Tepki Çekti
AK Parti'de Gözden Çıkarılan Mevcut Başkan Mustafa Tuna İçin Salonda Sloganlar Atıldı
AK Partili Başkana Silahlı Saldırı! Mermi Sağ Gözünün Altından Girdi