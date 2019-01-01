Son Dakika Haberleri: 1000 TL ile En İyi Hediyeyi Kim Alacak?

1000 TL ile En İyi Hediyeyi Kim Alacak?

1 saat önce

Yeni bir hediye alma videosu daha çektik. Ama bu kez çıta epey yüksek. Arkadaşlarımızın 1000'er lira bütçesi var.

Yeni bir hediye alma videosu daha çektik. Ama bu kez çıta epey yüksek. Arkadaşlarımızın 1000'er lira bütçesi var.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:48 Kaynak: Youtube

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