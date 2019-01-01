1000 TL ile En İyi Hediyeyi Kim Alacak?

Yeni bir hediye alma videosu daha çektik. Ama bu kez çıta epey yüksek. Arkadaşlarımızın 1000'er lira bütçesi var.

Yeni bir hediye alma videosu daha çektik. Ama bu kez çıta epey yüksek. Arkadaşlarımızın 1000'er lira bütçesi var.

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