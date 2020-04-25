1000 TL'lik yardımı daha çok ihtiyacı olanlar için almadı - Son Dakika

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1000 TL'lik yardımı daha çok ihtiyacı olanlar için almadı
26 dakika önce
1000 TL'lik yardımı daha çok ihtiyacı olanlar için almadıMERSİN'de çiftçi Mithat İpli (48), koronavirüs salgını kapsamında devlet tarafından ödenen 1000 TL'lik yardımı "Benden daha fazla ihtiyacı olan insanlar vardır" diyerek kabul etmedi.
1000 TL'lik yardımı daha çok ihtiyacı olanlar için almadı
MERSİN'de çiftçi Mithat İpli (48), koronavirüs salgını kapsamında devlet tarafından ödenen 1000 TL'lik yardımı "Benden daha fazla ihtiyacı olan insanlar vardır" diyerek kabul etmedi. Bozyazı ilçesinin merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Kızılca Mahallesi Muhtarı Kadir Doğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak 1000 TL'lik yardımın dağıtımını kendisine gönderilen liste üzerinde yapmaya başladı. Sıra, 2 çocuk babası Mithat İpli'ye geldi. Muhtar Doğan, İpli'nin adresine giderek yardım parasını teslim etmek istedi. Çitfçilikle uğraştığını ve günlük 130 TL ücretle çalıştığını belirten İpli yardımı almayı kabul etmeyerek "Çocuklarımın ve eşimin karnını doyurabiliyorum. Cumhurbaşkanımıza ve devletime teşekkür ediyorum. Parayı daha fazla ihtiyacı olan kişilere vermelerini istiyorum" diye konuştu. Muhtar Kadir Doğan ise İpl'iye duyarlılığından dolayı teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 10:44 Kaynak: DHA
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