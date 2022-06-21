1000 yıl dayanacak arşiv! Asus ZenDrive V1M inceleme!

Çok uzun zamandır hayatımızda olan ve bir anda hayatımızdan kaybolan CD'lerle ilgili gelişmeler devam ediyor ve hala az da olsa CD teknolojilerini kullanmaya devam ediyoruz. Asus ZenDrive V1M inceleme videosu ile sizlerleyiz.

CD'ler hayatımıza 1982 yılı itibariyle girmeye başladı. İlk müzik diskleri olarak hayatımıza girmeye başlayan CD'ler, çok hızlı bir şekilde 700 MB'lık boyuta ve filmden oyuna, işletim sisteminden pek çok programın kurulmasına, pek çok farklı alanda kullanılmaya başlandı.

Asus ZenDrive V1M inceleme!

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Son kullanıcı ürünlerinde özellikle son 5 yıldır çıkan ürünlerde optik sürücüleri göremiyoruz. Hem masaüstü hem taşınabilir bilgisayarlarda genellikle optik sürücüler artık yer almıyor.

Günümüzde oyun konsollarında bile optik sürücünün olmadığı versiyonlar piyasaya sürülüyor. Fakat hala optik sürücülere sahip oyun konsolları ve ev eğlence sistemleri var.

Peki CD, DVD, M Disk ve Blu Ray gibi optik sürücüler başka hangi alanlarda kullanılıyor? Neden hala DVD yazıcı satın alınıyor?

Kurumsal kullanım

Günümüzde hala pek çok kurumsal firmanın kullandığı bilgisayarlarda CD ve DVD sürücüler mevcut. Hem arşivleme hem de çıktı alma gibi konularda, kurumsal firmalar optik sürücüleri kullanmaya devam ediyorlar.

Hem eski yedeklenmiş verilere ulaşım hem de yeni yedeklemeler için CD/ DVD kullanımı, hem video ve yazılı bilgiler, hem kurumsal programlar ve işletim sistemlerinin kurulumları gibi pek çok işi CD ve DVD ile yapabiliyorsunuz.

Sağlık sektörü

Diyelim bir MR çektirdiniz. Bu MR'ın görüntüsünü muhtemelen size CD ya da DVD ile ileteceklerdir. Hem uzun süre sorunsuz bir şekilde saklama yapabilmesi hem de uygun fiyatlı bir arşivleme çeşidi olduğu için hala CD/ DVD'ler kullanılıyor.

Arşivleme

Asus ZenDrive V1M, CD ve DVD konusunda hem son kullanıcılar için hem de kurumlar için en iyi taşınabilir DVD okuyucusu. Hem USB Type C ile beraber hızlı ve yaygın bir arabirime sahip, hem de sadece CD – DVD okumuyor, yazabiliyor da.

Hem Windows hem de MAC desteğine sahip olan Asus ZenDrive V1M, M Disk teknolojisiyle 1000 yıl verilerinizi saklayabiliyor. Özellikle böyle bir taşınabilir ürünle, verilerinizi güvenle yedekleyebilirsiniz. Hem kurumsal hem de kişisel, uzun yıllar arşivleme yapabilmek için oldukça güzel bir alternatif.

Asus ZenDrive V1M özellikleri

Yerleşik kablo depolama tasarımına sahip ASUS ZenDrive V1M harici DVD sürücüsü ve yazıcısı

Windows 11 ve macOS ile uyumlu

Kullanışlı kablo depolama: 24 santimetrelik dahili bağlantı kablosu

USB-C arayüz: Yeni nesil ultra ince dizüstü bilgisayarlar ile uyumlu

M-DISC desteği: Değerli fotoğraf, video ve verilerinizi 1,000 yıla kadar saklıyor

Sürükle ve yaz: Kullanışlı arayüz aracılığıyla üç adımda disk oluşturun. (Sadece Windows için)

Disk Şifreleme: Şifre denetimi ve gizli klasör işleviyle kolay veri koruması. (Sadece Windows için)

Dahili yedekleme yazılımı: Nero BackItUp yazılımı ile video, fotoğraf veya verileri kolay bir şekilde saklayın. (Sadece Windows için)