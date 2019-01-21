1001 Hatim Tüm Ülkeye Yayılan Manevi Bir Değerdir"

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, 500 yıldır devam eden 1001 hatim geleneğinin Erzurum'dan tüm ülkeye yayılan manevi bir değer olduğunu ifade etti.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, 500 yıldır devam eden 1001 hatim geleneğinin Erzurum'dan tüm ülkeye yayılan manevi bir değer olduğunu ifade etti.



Atatürk Üniversitesi (AÜ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen ve beraberindeki heyet AÜ Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.



Ziyaretinde 1001 hatim organizasyonuna değinen İşliyen, geleneğin 500 senedir devam ettiğine vurgu yaparak, "Yaşayan en eski geleneklerden olan 1001 hatim geleneğini Erzurum'dan tüm ülkeye yayılan manevi bir değerdir." dedi.



İlahiyat fakültesinin faaliyetleriyle ilgili olarak da konuşan İşliyen, düzenlenen sergi, panel ve konferansların bilimsel açıdan katkı sağlayacak önemli konulara değindiğini söyledi.



Gençlerin bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi noktasında AÜ'nün önemli bir misyona sahip olduğunu ifade eden İşliyen, "Milletleri geleceğe taşıyacak heyecanın gençlerde yönelik yapılan çalışmalara sonuna kadar destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

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