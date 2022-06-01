1003 gündür evlatları için HDP'nin kapısında nöbetteler - Son Dakika
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1003 gündür evlatları için HDP'nin kapısında nöbetteler

01.06.2022 10:03

Çocukları, terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır İl Binası önündeki evlat nöbeti 1003. gününde devam ediyor.

Çocukları, terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır İl Binası önündeki evlat nöbeti 1003. gününde devam ediyor.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1003'üncü gününde de devam ediyor. Dağa kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul'dan Diyarbakır'a gelen anne İmmihan Nilifırka, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde okuyan oğlunun PKK'nın siyasi uzantısı HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri sürdü. Acılı anne Nilifırka, "Biz, evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz ve vazgeçmeyeceğiz. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Oğlum Mehmet, beni görüyor ve duyuyorsan kaç gel. Seni korkutuyorlar, ceza yok gelip güvenlik güçlerimize teslim ol. Gel, ben seni buradan almadan gitmeyeceğim ve seni bekliyorum" dedi.

(Murat Başal - İHA)

1003 gündür evlatları için HDP'nin kapısında nöbetteler
1003 gündür evlatları için HDP'nin kapısında nöbetteler
1003 gündür evlatları için HDP'nin kapısında nöbetteler
1003 gündür evlatları için HDP'nin kapısında nöbetteler

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Kaynak: İHA

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