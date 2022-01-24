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1008 YERLEŞİM YERİ YOLUNUN KAPALI OLDUĞU SİVAS'TA, KARLA YOĞUN MÜCADELE - Son Dakika

1008 YERLEŞİM YERİ YOLUNUN KAPALI OLDUĞU SİVAS'TA, KARLA YOĞUN MÜCADELE

24.01.2022 15:17

SİVAS'ta kar yağışı nedeniyle il genelinde 1008 köy ve mezra yolu, ulaşıma kapandı.

SİVAS'ta kar yağışı nedeniyle il genelinde 1008 köy ve mezra yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, kapanan yolları açmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Kentte önceki akşam tekrar başlayan ve etkisini gece boyu sürdüren kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle kentin yüksek kesimlerindeki köy ve mezralardan oluşan 1008 yerleşim yeri, ulaşıma kapandı. Kar yağışının etkili olduğu andan itibaren kent genelinde İl Özel İdare ekipleri, yolların açık tutulması için 24 saat mesai yapmaya başladı. Kar yağışının devam etmesi ve açılan yolların tekrar kapanması nedeniyle ekipler, yoğun çaba gösteriyor. Öncelik ise hastalık, doğum ve ölüm gibi olayların yaşandığı köy yollarına veriliyor.

3 SAAT SONRA HASTAYA ULAŞILDI

Dün gece de yoğun şekilde mesai yapan ekipler, birçok yerleşim yerinde hastalara müdahaleye giden sağlık ekiplerine yardım etti. Yıldızeli ilçesine bağlı Yakup köyünde yaşayan hipertansiyon ve KOAH hastası Salih Aktaş(83) için köye giden sağlık ekipleri için yol ulaşıma açıldı. Koyulhisar ilçesi Gümüşlü köyünde de nefes darlığı çeken Hasan Erdem'in (23) yardım çağrısı üzerine ambulans İlçe Özel İdare ekipleri, nezaretinde yola çıktı. Yoğun tipi nedeniyle yaklaşık 3 saatlik mücadelenin ardından hastaya ulaşılarak müdahale edildi.

ZEHRA BEBEK İÇİN YOĞUN ÇABA

Gemerek ilçesine bağlı Yeniköy'de rahatsızlanan Deniz Çamdalı (63) için ise yakınları 122 Acil Haber Merkezi'nden yardım istedi. İlçe Özel İdare ekipleri öncülüğünde köye ulaşan sağlık ekipleri, Çamdalı'yı hastaneye kaldırdı. Akıncılar ilçesi Doğantepe köyünde de 9 aylık Zehra Karabulut'un öksürük ve nefes darlığı yaşaması üzerine ailesi de bebeği hastaneye götürmek istedi. Ancak kapanan yollardan dolayı daha fazla ilerleyemeyince aile, İlçe Özel İdare ekiplerinden yardım istedi. İş makineleri ile yolu açan ekipler, araca öncülük ederek bebeği Suşehri İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

1008 YERLEŞİM YERİ YOLUNUN KAPALI OLDUĞU SİVAS'TA, KARLA YOĞUN MÜCADELE
1008 YERLEŞİM YERİ YOLUNUN KAPALI OLDUĞU SİVAS'TA, KARLA YOĞUN MÜCADELE
1008 YERLEŞİM YERİ YOLUNUN KAPALI OLDUĞU SİVAS'TA, KARLA YOĞUN MÜCADELE
1008 YERLEŞİM YERİ YOLUNUN KAPALI OLDUĞU SİVAS'TA, KARLA YOĞUN MÜCADELE
1008 YERLEŞİM YERİ YOLUNUN KAPALI OLDUĞU SİVAS'TA, KARLA YOĞUN MÜCADELE
1008 YERLEŞİM YERİ YOLUNUN KAPALI OLDUĞU SİVAS'TA, KARLA YOĞUN MÜCADELE
1008 YERLEŞİM YERİ YOLUNUN KAPALI OLDUĞU SİVAS'TA, KARLA YOĞUN MÜCADELE
1008 YERLEŞİM YERİ YOLUNUN KAPALI OLDUĞU SİVAS'TA, KARLA YOĞUN MÜCADELE
1008 YERLEŞİM YERİ YOLUNUN KAPALI OLDUĞU SİVAS'TA, KARLA YOĞUN MÜCADELE

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Hisarcık, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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