100Thieves Team Liquid'i mağlup etti ve ligin zirvesindeki yerini korudu - Son Dakika

LCS 2021 Yaz Mevsimi üçüncü hafta karşılaşmaları bu sabah oynanan beş karşılaşma ile tamamlandı. Temsilcimiz Closer'ın Diana oynadığı maçta zirvenin yakın takipçilerinden Team Liquid'i mağlup etti ve tepedeki yerini korudu. TSM ise Cloud9'ı yenmeyi başararak 7G2M durumuna geldi.

Immortals Fly Quest karşısında hata yapmadı ve galibiyet sayısını beşe yükseltti. Ligin orta blok takımları Cloud9, Evil Geniuses ve Counter Logic Gaming 4G5M ile üçüncü haftayı tamamladı. Bugün oynanan karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. LCS 2021 Yaz Mevsimi 3. hafta 3. gün sonuçları:

Counter Logic Gaming 1 — 0 Dignitas

Team Liquid 0 — 1 100Thieves

TSM 1 — 0 Cloud9

Immortals 1 — 0 Fly Quest

Evil Geniuses 1 — 0 Golden Guardians

100Thieves ligde metayı en iyi anlayan takımların başında geliyor. Önceki haftalarda Karma-Xin Zhao ikilisinin gücünü kullanan ilk takımdı. Şimdi de Diana'yı ana rotasyona eklemiş durumdalar. Bunun yanı sıra alt koridorda sürpriz seçimlere gidebiliyorlar. Ligin en esnek takımlarından biri olan 100Thieves TSM haricindeki diğer tüm takımlardan net üstün olduğunu kanıtlamış durumda.

LCS'de üçüncü hafta maçlarının tamamlanmasının ardından oluşan puan durumu şu şekilde: