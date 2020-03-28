101 yaşındaki Covid-19 hastası koronavirüse karşı verdiği mücadeleyi kazandı

Her gün yüzlerce kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği İtalya'da sevindirici bir gelişme yaşandı. İtalyan medyası tarafından 'Bay P' olarak adlandırılan 101 yaşındaki Covid-19 hastası İtalyan iyileşerek taburcu oldu.



Hastanın iyileştiğini duyuran Rimini Belediye Başkanı Yardımcısı Gloria Lisi, Bay P'nin geçen hafta koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve hastanede tedavi altına alındığını söyledi.