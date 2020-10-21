101 yaşındaki kadın 5 günlük tedavi ile korona virüsü yendi - Son Dakika

101 yaşındaki kadın 5 günlük tedavi ile korona virüsü yendi

21.10.2020 14:07

101 yaşındaki kadın 5 günlük tedavi ile korona virüsü yendi 101 yaşında virüsü yenen Fatma teyzeyi alkışlayarak uğurladılar Kocaeli'de korona virüse yakalanan 101 yaşındaki Fatma Kara, 5 günlük tedavi ile korona virüsü yenerek taburcu edildi.

101 yaşındaki kadın 5 günlük tedavi ile korona virüsü yendi

101 yaşında virüsü yenen Fatma teyzeyi alkışlayarak uğurladılar

KOCAELİ - Kocaeli'de korona virüse yakalanan 101 yaşındaki Fatma Kara, 5 günlük tedavi ile korona virüsü yenerek taburcu edildi. Hastane çalışanları sağlığına kavuşan kadını alkışlayarak uğurladı.

Kocaeli'de yaşayan 101 yaşındaki Fatma Kara'ya oğlundan korona virüs bulaştı. Korona virüs test sonucu pozitif çıkan Kara, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Covid-19 Polikliniğinde tedavi altına alındı. 5 gün süren tedavisinin ardından 101 yaşındaki Fatma Kara, korona virüsü yendi. Tamamlanan tedavisinin ardından Kara, hastaneden taburcu edildi. Poliklinikten tekerlekli sandalye ile çıkartılan Kara'yı sağlık çalışanları alkışlayarak uğurladı. Daha sonra Kara, ambulansla evine götürüldü. 14 gün boyunca karantinada kalacak olan Kara'nın sağlık durumu sürekli olarak takip edilecek.

"Bugün mutlu bir gün yaşıyoruz

Fatma Kara'nın sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Kocaeli Üniversite Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Ana Bölüm Başkanı Prof. Dr. Birsen Mutlu, "Bugün mutlu bir gün yaşıyoruz. 7 aydan beri süren pandemi sürecinde pek çok vaka gördük. Ama 101 yaşındaki bir hastamızın iyi olarak taburcu olması bizi mutlu etti. Hastamız Fatma Kara 101 yaşında. Halsizlik, öksürük, ateş şikayeleri ile geldi. 5 günlük tedavisinin ardından bugün taburcu ediyoruz. Yaşlılarda ağır seyrettiğini bildiğimiz bu korona virüs bazı kişilerde belki bağışıklık sistemi belki e başka nedenlerle bu şekilde iyi olarak sonuçlanabiliyor. Bunu bir kıstas olarak kabul etmeyelim, özellikle 60 yaş üstündeki vatandaşlarımız bu konu için duyarlı olsun. Gençlerimiz de hasta olmayacak diye bir şey yok. Toplumun bütün bireyleri kendilerini korusunlar" dedi.

"Mutluyum, huzurluyum"

Fatma Kara'nın 70 yaşındaki oğlu Ahmet Kara ise annesinin iyileştiği için mutlu olduğunu ifade ederek, "Kardeşim bir yerden virüse yakalanmış. Ondan da anneme bulaşmış. Şikayet üzerine ambulans gelip aldı, buraya getirdi. Şimdi de iyileşti. Mutluyum, huzurluyum. Anne bu, ne diyeyim. Onun için Allahıma şükürler olsun. Buradaki arkadaşlar da sağ olsunlar ilgilendiler. Korunursak Allah'ın izni ile bize hiçbir şey olmaz ama hiç kimse korunmuyor" diye konuştu.

101 yaşındaki kadın 5 günlük tedavi ile korona virüsü yendi
101 yaşındaki kadın 5 günlük tedavi ile korona virüsü yendi
101 yaşındaki kadın 5 günlük tedavi ile korona virüsü yendi
101 yaşındaki kadın 5 günlük tedavi ile korona virüsü yendi

Koronavirüs, Fatma Kara, Hastane, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 101 yaşındaki kadın 5 günlük tedavi ile korona virüsü yendi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu Son Dakika! Eski HDP'li milletvekili Demir Çelik'in gri kategoride aranan terörist oğlu yakalandı 5 partiye 481 milyon TL'lik Hazine yardımı yapılacak! İşte partilerin alacağı tutarlar Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor Çoklu organ yetmezliğiyle savaşan Hakan Taşıyan'dan müjdeli haber geldi Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı Son Dakika! Grip aşısı olabileceklerin listesi e-Nabız'a yüklendi Cüzdanını parkta düşüren şahıs, masada bıraktığı çöpleri toplayınca kimliğini geri alabildi
Fenerbahçe Garry Rodrigues'in ardından Nabil Dirar'la da yollarını ayıracak Fenerbahçe Garry Rodrigues'in ardından Nabil Dirar'la da yollarını ayıracak         
14:45
Aslı Enver, Kerem Tunçeri'yle görüşmek için ev tuttuğu iddiaları nedeniyle dava açacak Aslı Enver, Kerem Tunçeri'yle görüşmek için ev tuttuğu iddiaları nedeniyle dava açacak         
14:15
Kronik hastalığı olanlar grip aşısı yaptıramayacak! Vatandaşlar tepkisini sosyal medyada gösterdi Kronik hastalığı olanlar grip aşısı yaptıramayacak! Vatandaşlar tepkisini sosyal medyada gösterdi         
14:06
Akılalmaz plan! İlişkilerini başkalarına anlatan eski sevgilisini günlük kiralık eve çağırıp öldürmüş Akılalmaz plan! İlişkilerini başkalarına anlatan eski sevgilisini günlük kiralık eve çağırıp öldürmüş         
13:54
Depreme canlı yayında yakalanan İzlanda Başbakanı büyük korku yaşadı Depreme canlı yayında yakalanan İzlanda Başbakanı büyük korku yaşadı         
13:39
Boşanma aşamasındaki eşine çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı Boşanma aşamasındaki eşine çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı         
13:18
Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'den sonra küçük oğlu Orfeo Çetin de alkollü araç kullanırken yakalandı Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'den sonra küçük oğlu Orfeo Çetin de alkollü araç kullanırken yakalandı         
12:51
Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı         
11:40
Sakarya'da yaşayan Türkmen genç, Instagram'ın açığını bulunca 10 bin dolar ödül kazandı Sakarya'da yaşayan Türkmen genç, Instagram'ın açığını bulunca 10 bin dolar ödül kazandı         
11:11
20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi 20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi         
10:44
Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi         
10:37
Yaşlı adamın başına zorla kolonya döküp maske takmıştı: 5 yıla kadar hapsi isteniyor Yaşlı adamın başına zorla kolonya döküp maske takmıştı: 5 yıla kadar hapsi isteniyor         
10:22
Gelin ve damadı düğünde dolandırdı! Sahte çeyreği bıraktı, gerçeğini aldı Gelin ve damadı düğünde dolandırdı! Sahte çeyreği bıraktı, gerçeğini aldı         
10:16
Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü         
09:20
Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım         
09:09
Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak         
08:50
"Darkside" adlı bilgisayar korsanı grubu, çaldıkları parayı hayır kurumlarına bağışlıyor         
07:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 14:50:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 101 yaşındaki kadın 5 günlük tedavi ile korona virüsü yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei