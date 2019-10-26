1010 Kaşif Projesi gençlere kodlama öğretiyor
1 saat önce
Ortaokul çağındaki öğrencileri kodlama eğitimiyle tanıştırmak amacıyla Kuveyt Türk, Türk Kızılay ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle başlatılan "1010 Kaşif Projesi" Amasya'daki öğrencilerle buluştu.
Ortaokul çağındaki öğrencileri kodlama eğitimiyle tanıştırmak amacıyla Kuveyt Türk, Türk Kızılay ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle başlatılan "1010 Kaşif Projesi" Amasya'daki öğrencilerle buluştu.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:54
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