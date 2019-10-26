Son Dakika Haberleri: 1010 Kaşif Projesi gençlere kodlama öğretiyor
Son Dakika Ekonomi 1010 Kaşif Projesi gençlere kodlama öğretiyor

1010 Kaşif Projesi gençlere kodlama öğretiyor

1 saat önce

Ortaokul çağındaki öğrencileri kodlama eğitimiyle tanıştırmak amacıyla Kuveyt Türk, Türk Kızılay ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle başlatılan "1010 Kaşif Projesi" Amasya'daki öğrencilerle buluştu.

1010 Kaşif Projesi gençlere kodlama öğretiyor, System.String[]

Ortaokul çağındaki öğrencileri kodlama eğitimiyle tanıştırmak amacıyla Kuveyt Türk, Türk Kızılay ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle başlatılan "1010 Kaşif Projesi" Amasya'daki öğrencilerle buluştu.

Kuveyt Türk, Amasya, MEB, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:54 
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