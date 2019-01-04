Son Dakika Haberleri: 102 Belediye Başkan Adayı Daha Belli Oldu

102 Belediye Başkan Adayı Daha Belli Oldu

1 saat önce

Bugüne kadar aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu toplam 531 belediye başkan adayını belirleyen CHP, bugün 102 belediye başkan adayını daha açıkladı.

102 Belediye Başkan Adayı Daha Belli Oldu, System.String[]
Bugüne kadar aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu toplam 531 belediye başkan adayını belirleyen CHP, bugün 102 belediye başkan adayını daha açıkladı. CHP'nin yerel seçimlere dönük aday belirleme çalışmaları sürüyor. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında gerçekleşti. Ardından MYK toplantısında yerel seçimlerde aday gösterilmesi beklenen 102 kişilik isim listesi Parti Meclisinin onayına sunuldu. Toplantıların ardından belirlenen isimleri CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun açıkladı. Torun, "Bugün 102 belediye başkan adayımızı belirledik. Toplam 630 adayımızı açıklamış olduk. Adaylarımız arasında 4 büyükşehir ve 4 il var" dedi. Torun, CHP'nin belirlenen 4 büyükşehir adayının şu isimler olduğunu kaydetti:

"Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey (Nilüfer Belediye Başkanı), Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Vahap Seçer (Eski Milletvekili), Kahramanmaraş adayımız Ali Öztunç (Milletvekili), Van adayımız Nurettin Beyaz (CHP Muradiye İlçe Başkanı)" Torun, CHP'nin 4 il belediye başkan adayının Bayburt'ta Kağan Eraslan, Bitlis'te Burhan Küsem, Iğdır'da Sözer Sayan, Kütahya'da Eyüp Kahveci olarak belirlendiğini ifade etti. Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Torun, İzmir adayı ile İstanbul ve Ankara ilçelerinin ne zaman açıklanacağı sorusu üzerine, Ocak ortasında bir PM daha yapacaklarını, bu yapacakları PM'de de birçok şehrin belediye başkan adaylarının belirleneceğini ve bunların arasında İzmir adayı ile İstanbul, Mersin ilçelerinin olabileceğini ifade etti. Mersin adayı olarak Serdal Kuyucuoğlu'nun isminin konuşulduğunu ancak Vahap Seçer'in aday gösterildiğinin sorulması üzerine Torun, "Sürpriz değil. Biz zaten değerlendirmelerimizi yapılan anketler ışığında değerlendirdik. Vahap Seçer konusunda karar kıldık" diye konuştu.

(Pelin Üzek Kılıç - Fatih Erdoğan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:26 Kaynak: İHA

Politika
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