102 bin öğrencisi bulunan Tokat'ta yaklaşık 1,5 milyon kitap dağıtıldı - Son Dakika
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102 bin öğrencisi bulunan Tokat'ta yaklaşık 1,5 milyon kitap dağıtıldı

28.03.2022 11:49

Tokat'ta uygulanan "Kitap Tokat Projesi" kapsamında öğrencilere 1,5 milyon civarında kitap dağıtıldı.

Tokat'ta uygulanan "Kitap Tokat Projesi" kapsamında öğrencilere 1,5 milyon civarında kitap dağıtıldı.

Vali Ozan Balcı tarafından 3 yıl önce öğrencilerin kitap okuma alışkanlığının artırılması amacıyla "Kitap Tokat Projesi" hayata geçirildi.

Bu kapsamda Altıyüzevler Mahallesi Z-Kütüphanesi, projede öğrencilere verilecek kitapların depolandığı merkez haline getirildi.

Öğrenciler, bizzat kütüphaneye gidip kitap alabileceği gibi, "www.kitaptokat.gov.tr" internet sitesi aracılığıyla da kitap talep edebiliyor. İstenilen kitaplar, öğrencilere PTT aracılığıyla ulaştırılıyor.

Aldıkları kitapları iade etmeyen ve kendi kütüphanelerinde saklayan öğrenciler, roman veya farklı türlerde her çeşit kitabı yeniden talep edebiliyor.

Öğrenciler, okudukları kitaplarla ilgili özet bilgiyi "www.kitaptokat.gov.tr"deki ilgili bölüme girerek edinebiliyor.

Proje kapsamında ayrıca her ilçede ayrı ayrı en çok kitap okuyan öğrenciler de yılda dört kez ödüllendiriliyor.

İl genelinde 102 bin öğrenci bulunan Tokat'ta proje kapsamında bugüne kadar 1,5 milyon civarında kitap dağıtıldı.

Çocukların istediği kitaplar evlerine gönderiliyor

Altıyüzevler Mahallesi Z-Kütüphanesi'ni ziyaret eden Vali Balcı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar'dan projenin son durumu hakkında bilgi aldı, kütüphanedeki öğrencilerle sohbet etti.

Vali Ozan Balcı, AA muhabirine, Kitap Tokat Projesi kapsamında her ilçede komisyon oluşturulduğunu, bu komisyonun kitapların seçimi ve diğer konularla ilgilendiğini söyledi.

Projenin işleyişini öğretmenlerin yürüttüğünü belirten Balcı, "Çocuklarımız internet sitemizden istedikleri kitabı seçiyor. Biz de PTT ile sözleşme imzaladık. Çocuklarımızın evlerine gönderiyoruz. Çocuklarımız kitap okuduklarına dair bilgileri girdikten sonra tekrar tekrar kitap alabiliyor." dedi.

Balcı, çocuk okuyucusu bulunmayan toplumların yetişkin okuyucusunun da olamayacağına işaret ederek, "Kitap okuma kültürüne katkı sağlamak, çocukların iyi bir kitap okuyucusu olmalarını sağlamak, çocukken bu kültürün yerleşmesine katkı sağlamak için kitaba çok çok önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

İl genelinde son birkaç yılda 250 okul kütüphanesi yapıp kitaplarını temin ettiklerini anlatan Balcı, şunları kaydetti:

"Ama kütüphaneyi yapmak, kitap temin etmek yetmez. Okumanın yaygınlaşmasına yönelik yoğun çalışma sarf ediyoruz. Yeter ki kitap kültürü oluşsun, çocuklarımız iyi bir kitap okuyucusu olsun. Sağ olsunlar, öğretmenlerimize bu konuda müteşekkiriz. Annelere, velilere de çok teşekkür ediyorum. Çocukları çok seviyoruz. Sadece akademik anlamda değil, bedensel, zihinsel, ruhsal anlamda da iyi gelişmelerini istiyoruz. Onlar bizim geleceğimiz, yarınlarımız. En önemlisi de bu. Bizim de görevimiz, bu işleri yapmak. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz."

102 bin öğrencisi bulunan Tokat'ta yaklaşık 1,5 milyon kitap dağıtıldı
102 bin öğrencisi bulunan Tokat'ta yaklaşık 1,5 milyon kitap dağıtıldı
102 bin öğrencisi bulunan Tokat'ta yaklaşık 1,5 milyon kitap dağıtıldı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 102 bin öğrencisi bulunan Tokat'ta yaklaşık 1,5 milyon kitap dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 102 bin öğrencisi bulunan Tokat'ta yaklaşık 1,5 milyon kitap dağıtıldı - Son Dakika
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