102 gün sonra yerinde hizmette ilk gün sona erdi - Son Dakika

102 gün sonra yerinde hizmette ilk gün sona erdi

02.03.2021 20:09

Korona virüs önlemleri kapsamında alınan bir dizi yeni kararlar sonrası sabah 07.00 itibariyle açılan restoran kafe benzeri işletmeler, 102 gün sonra müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Korona virüs önlemleri kapsamında alınan bir dizi yeni kararlar sonrası sabah 07.00 itibariyle açılan restoran kafe benzeri işletmeler, 102 gün sonra müşterilerine hizmet vermeye başladı. Yüzde 50 kapasiteyle gün içerisinde müşterilerine hizmet veren işletmeler akşam saat 19.00 itibariyle kapandı.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin yerinde değerlendirmesiyle ilgili yapılan çalışmalar kapsamında dün Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu'nda bir dizi yeni kararlar alınmıştı. Alınan kararlar çerçevesinde kafe, restoran ve benzeri işletmeler yüzde 50 kapasite ile kısıtlama günü haricinde sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında masalarda müşteri ağırlayabilecek.

Yeni karar sonrası İstanbul'da sabah saat 07.00 itibariyle açılan kafe, restoran ve benzeri işletmeler 102 gün sonra yüzde 50 kapasiteyle gün içerisinde hizmet verdi. Saat 19.00 itibariyle içeriye müşteri almayan restoranlar ise paket servis ile hizmet vermeye devam edecek.

Fatih'te bir restoran çalışanı Mustafa Yılmaz, "Çok güzel oldu. Aylar sonra açmış olduk. Müşterilerimiz memnun ama saat 19: 00'dan sonra kapatıyoruz. Dükkanımız şu anda kapalı ama paket servisi devam edecek" dedi.

(Selim Bayraktar/İHA)

102 gün sonra yerinde hizmette ilk gün sona erdi
102 gün sonra yerinde hizmette ilk gün sona erdi
102 gün sonra yerinde hizmette ilk gün sona erdi
102 gün sonra yerinde hizmette ilk gün sona erdi

Koronavirüs, İstanbul, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 102 gün sonra yerinde hizmette ilk gün sona erdi - Son Dakika


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