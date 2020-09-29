102 karat pırlanta İngiltere'de satışa çıkıyor

102.39 karat pırlanta, İngiltere merkezli Sotheby's Müzayede Evi tarafından 10 ila 30 milyon dolar (78 milyon ila 234 milyon TL) arasında satışa sunulacak.

Kanada'nın Ontario bölgesindeki Victor Pırlanta Madeni'nde 2018 yılında bulunan 102.39 karat pırlanta, İngiltere'nin başkenti Londra merkezli Sotheby's Müzayede Evi tarafından internet üzerinden 10 ila 30 milyon dolar arasında satışa sunuluyor. Şu ana kadar internet üzerinden 100 karat üzerinde sadece 7 pırlantanın satıldığı ifade edildi. Söz konusu pırlanta, açık artırmada 31 milyon dolardan fazla teklif alırsa, şu ana dek satılmış en pahalı pırlanta olacak.