102 kilo 300 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 102 kilo 300 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

102 kilo 300 gram eroin ele geçirildi

6 saat önce

Hakkari'de dorsesinde 102 kilo 300 gram eroin bulunan tırın sürücüsü tutuklandı.

Hakkari'de dorsesinde 102 kilo 300 gram eroin bulunan tırın sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüksekova'dan yüklü miktarda uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleriyle 6 Mart'ta ortak operasyon gerçekleştirdi.

Hakkari-Van kara yolunda durdurulan tırda narkotik köpeği "Pars"la arama yapan ekipler, dorseye gizlenmiş 200 paket halinde 102 kilo 300 gram eroin ele geçirdi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde nakletmek" suçlarından gözaltına alınan sürücü, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

102 kilo 300 gram eroin ele geçirildi

Narkotik, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 05:14 Kaynak: AA
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