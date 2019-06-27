102 milyar dolarlık ihracatın 24.2 milyarı TURKTRADE üyelerinden
43 dakika önce
TURKTRADE Başkanı Hayrettin Çaycı, 102.8 milyar dolarlık ihracatın 24.2 milyar dolarının üyeleri tarafından yapıldığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:43
TURKTRADE Başkanı Hayrettin Çaycı
, 102.8 milyar dolarlık ihracatın 24.2 milyar dolarının üyeleri tarafından yapıldığını söyledi.
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