Son Dakika Haberleri: 102 milyar dolarlık ihracatın 24.2 milyarı TURKTRADE üyelerinden
Son Dakika Ekonomi Haber

102 milyar dolarlık ihracatın 24.2 milyarı TURKTRADE üyelerinden

43 dakika önce

TURKTRADE Başkanı Hayrettin Çaycı, 102.8 milyar dolarlık ihracatın 24.2 milyar dolarının üyeleri tarafından yapıldığını söyledi.

102 milyar dolarlık ihracatın 24.2 milyarı TURKTRADE üyelerinden, System.String[]
TURKTRADE Başkanı Hayrettin Çaycı, 102.8 milyar dolarlık ihracatın 24.2 milyar dolarının üyeleri tarafından yapıldığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:43 
Hayrettin Çaycı, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boran Vadisi sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflarla efsane oldu! Yurt dışından bile gelen var Pasaportsuz seyahat dönemi başlıyor Kaçak avcıya vurduğu yaban keçisinin maliyeti 25 bin TL oldu Times: Türkiye'nin doğal gaz yataklarına uzanması, Kıbrıs sorununu yeniden alevlendirebilir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 14:26:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 102 milyar dolarlık ihracatın 24.2 milyarı TURKTRADE üyelerinden
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]