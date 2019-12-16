Son Dakika › Dünya › 102 milyon aboneye ulaşan Youtuber PewDiePie, sosyal medyaya ara verecek - Son Dakika Dünya
102 milyon aboneye ulaşan Youtuber PewDiePie, sosyal medyaya ara verecek
6 saat önce
Dünyanın en büyük video platformu YouTube'un 102 milyonu aşkın takipçisiyle en büyük fenomenlerinden PewDiePie gelecek yıl sosyal medya platformundan bir süre uzak kalacağını duyurdu
Dünyanın en büyük video platformu YouTube'un 102 milyonu aşkın takipçisiyle en büyük fenomenlerinden PewDiePie gelecek yıl sosyal medya platformundan bir süre uzak kalacağını duyurdu.
Asıl adı Felix Kjellberg olan İsveçli Youtuber pazar günü yayınlanan videosunda "Gelecek yıl YouTube'dan bir süreliğine ayrılıyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:32
Son Dakika Fahriye Evcen Karan'la sosyal medya hesabından kendi rekorunu kırdı Emre Altuğ'un başına gelmeyen kalmadı! Arabasının lastiği patladı, merdivenlerden yuvarlandı Hayvan barınağında tepki çeken görüntüye belediyeden açıklama Seslendirme sanatçıları 15 yıldır zam alamıyor