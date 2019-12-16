102 milyon aboneye ulaşan Youtuber PewDiePie, sosyal medyaya ara verecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya 102 milyon aboneye ulaşan Youtuber PewDiePie, sosyal medyaya ara verecek - Son Dakika Dünya

102 milyon aboneye ulaşan Youtuber PewDiePie, sosyal medyaya ara verecek

6 saat önce

Dünyanın en büyük video platformu YouTube'un 102 milyonu aşkın takipçisiyle en büyük fenomenlerinden PewDiePie gelecek yıl sosyal medya platformundan bir süre uzak kalacağını duyurdu

102 milyon aboneye ulaşan Youtuber PewDiePie, sosyal medyaya ara verecek, System.String[]

Dünyanın en büyük video platformu YouTube'un 102 milyonu aşkın takipçisiyle en büyük fenomenlerinden PewDiePie gelecek yıl sosyal medya platformundan bir süre uzak kalacağını duyurdu.


Asıl adı Felix Kjellberg olan İsveçli Youtuber pazar günü yayınlanan videosunda "Gelecek yıl YouTube'dan bir süreliğine ayrılıyorum." dedi.

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Felix Kjellberg, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:32 
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