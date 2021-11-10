102 yaşında Ata'ya koştu - Son Dakika

102 yaşında Ata'ya koştu

ARTVİN - Artvin'de 102 yaşındaki Hacı Ali Keklik ve arkadaşları 10 Kasım'da Atatürk'ü unutmadı.

Artvin'de 22 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin yer aldığı Atatepe'ye her 10 Kasım'da Türk bayrağı ile gelen Erzade Yalçıntaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölüm yıldönümünde saygı duruşunda bulunuyordu. Geçtiğimiz yıl 97 yaşında hayatın kaybeden Yalçıntaş'ın anısına arkadaşları, 102 yaşındaki Hacı Ali Keklik, emekli öğretmen Ahmet Nişancı ve Miyaser Şeyhoğlu (79), atanın huzurunda saygı duruşunda bulundu.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yıl dönümünde soğuk havaya aldırış etmeden arkadaşları Erzade Yalçıntaş'ın başlattığı bu geleneği sürdüren Hacı Ali Keklik ve beraberindekiler ilerleyen yaşlarına rağmen, ellerine aldıkları Atatürk posterli Türk bayrağıyla Atatürk'e minnet duygularını gösterdiler.

Miyaser Şeyhoğlu, yaptığı açıklamada "Hayatımızın en hüzün gününü yaşıyoruz. Ruhu şad oldun, Ne Mutlu Türk'üm diyene iyi ki Türkiye'de doğmuşuz Atamızın izindeyiz" derken, emekli öğretmen Ahmet Nişancı ise "Atatürk'e sonsuz şükran borçluyuz ümit ediyorum ki huzur içinde sevinç içerisinde o dünyasının yürütmektedir. Atatürk'ün silah arkadaşlarına ve binlere şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Huzur içinde uyusunlar" ifadelerini kullandılar.

Öte yandan Türk Kızılay Artvin Şubesi Genç Kızılay ve Artvin Çoruh Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu üyeleri de Türkiye'nin en büyük Atatürk heykeline çıkarak saygı duruşunda bulundular.