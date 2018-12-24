102 Yaşında İlk Kez Doğum Gününü Kutladı
2 saat önce
Niğde'de 102 yaşına giren Emine nineye sürpriz yaş günü kutlaması yapıldı.
Niğde
'de 102 yaşına giren Emine nineye sürpriz yaş günü kutlaması yapıldı. Güllüce
köyünde hayatını sürdüren 102 yaşındaki Emine Özkan
'ı torunları doğum gününde unutmadı.
Kendisi için hazırlanan pastayı kesen Emine nine, ilk kez doğum günü kutladığını belirtti. Gösterilen ilgiden memnun olduğunu dile getiren Özkan, 1937 yılında eşiyle Niğde'ye geldiklerini, eşi vefat ettikten sonra hayatını terzilik yaparak devam ettirdiğini söyledi.
Torunları ve evlatlarının kendisini ihmal etmediğini anlatan Özkan, ilerlemiş yaşına rağmen ihtiyaçlarını karşılayabildiğini aktardı. Eskiye özlem duyduğunu ifade eden Emine nine, günlük hayatı radyodan takip ettiğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:59 Kaynak: AA
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