Son Dakika Haberleri: 102 Yaşında İlk Kez Doğum Gününü Kutladı - Niğde

102 Yaşında İlk Kez Doğum Gününü Kutladı - Niğde

9 dakika önce

Niğde'de 102 yaşına giren Emine nineye sürpriz yaş günü kutlaması yapıldı.

Niğde'de 102 yaşına giren Emine nineye sürpriz yaş günü kutlaması yapıldı.

Güllüce köyünde hayatını sürdüren 102 yaşındaki Emine Özkan'ı torunları doğum gününde unutmadı.

Kendisi için hazırlanan pastayı kesen Emine nine, ilk kez doğum günü kutladığını belirtti. Gösterilen ilgiden memnun olduğunu dile getiren Özkan, 1937 yılında eşiyle Niğde'ye geldiklerini, eşi vefat ettikten sonra hayatını terzilik yaparak devam ettirdiğini söyledi.

Torunları ve evlatlarının kendisini ihmal etmediğini anlatan Özkan, ilerlemiş yaşına rağmen ihtiyaçlarını karşılayabildiğini aktardı. Eskiye özlem duyduğunu ifade eden Emine nine, günlük hayatı radyodan takip ettiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:39 Kaynak: AA

Güllüce, Emine Özkan, Niğde, Güncel
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