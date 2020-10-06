102 yaşındaki ABD'li Bea Lumpkin postayla başkanlık seçimi oyunu kullandı - Son Dakika

102 yaşındaki ABD'li Bea Lumpkin postayla başkanlık seçimi oyunu kullandı

ABD Başkanlık seçimleri devam ederken, hayatı boyunca hiçbir seçimi kaçırmayan 102 yaşındaki Bea Lumpkin, posta yoluyla oyunu kullandı.

102 yaşındaki ABD'li Bea Lumpkin postayla başkanlık seçimi oyunu kullandı, System.String[]

ABD Başkanlık seçimleri devam ederken, hayatı boyunca hiçbir seçimi kaçırmayan 102 yaşındaki Bea Lumpkin, posta yoluyla oyunu kullandı. Lumpkin, oy kullanmasını küresel salgının bile etkilemediğini ifade etti.

Chicago'da devlet okulunda eski bir öğretmen olan Bea Lumpkin, geçen hafta posta yoluyla 2020 ABD Başkanlık Seçimleri için oy kullandı. Bea Lumpkin, yaşı itibariyle yüksek risk grubunda olmasına rağmen oy verme şansını asla kaçırmayacığını belirtti. Lumpkin, "Bu seçimde oy kullanmanın en önemli nedeni, demokrasimizin daha çok tehlikede olmasıdır" dedi.


102 yaşındaki ABD'li Bea Lumpkin postayla başkanlık seçimi oyunu kullandı

Amerika Birleşik Devletleri, Başkanlık Sistemi, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 22:21 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya 102 yaşındaki ABD'li Bea Lumpkin postayla başkanlık seçimi oyunu kullandı - Son Dakika Dünya

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