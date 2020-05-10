- 102 yaşındaki Ayşe nine "Anneler Günü"nde unutulmadı

Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, Ayşe Kahriman'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mektubunu vererek, adına dikilen ağaç için plaket takdim etti

HATAY - Hatay'da, İçişleri Bakanlığı ve Hz. Hatice Vakfı tarafından gerçekleştirilen "Asırlık Çınarlar" projesi kapsamında 102 yaşındaki Ayşe Kahriman'ı Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu ziyaret etti.

Merkez Antakya ilçesi Esentepe Mahallesinde yaşayan Ayşe Kahriman'ı Anneler Gününde, Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu ve beraberindeki heyet sürpriz yaparak evinde ziyaret etti.

102 yaşındaki Ayşe Kahriman'ın Anneler Gününü kutlayan Tetikoğlu projenin 81 ilde gerçekleştirildiğini belirterek, "İçişleri Bakanlığı ve Hz. Hatice Vakfı'nın organize ettiği 100 yaş üzerindeki annelerimizin Türkiye çapında böyle bir organizasyona imza attılar. Bizlerde Ayşe Kahriman teyzemizi ziyaret ettik. Aynı zamanda İçişleri Bakanımızın mektubunu vereceğiz. Orman Genel Müdürlüğü'nün de yaptığı proje kapsamında Sakarya'da oluşturulan bir orman da 100 yaş üzerindeki annelerimiz adına birer ağaç dikimi yapıldı" dedi.

Tetikoğlu konuşmasının ardından Ayşe Kahriman ile sohbet etti. Daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mektubunu vererek, adına dikilen ağaç için plaket takdim etti.