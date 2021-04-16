(BAYBURT)102 yaşındaki Bayburtlu nine eski ramazanları anlattı - Son Dakika

(BAYBURT)102 yaşındaki Bayburtlu nine eski ramazanları anlattı

16.04.2021 09:44

102 yaşındaki Bayburtlu nine eski ramazanları anlattı Bayburtlu 102 yaşındaki Nezaket Kılıç, uzun ve sağlıklı yaşamın sırlarını vererek eski ramazanların güzelliklerini anlattı.

102 yaşındaki Bayburtlu nine eski ramazanları anlattı

BAYBURT - Bayburtlu 102 yaşındaki Nezaket Kılıç, uzun ve sağlıklı yaşamın sırlarını vererek eski ramazanların güzelliklerini anlattı.

Geçtiğimiz aylarda 102'nci yaş gününü torunlarıyla kutlayan Kılıç, uzun ve sağlıklı yaşamanın doğal ürünler tüketerek mümkün olduğunu söyledi. Birçok Ramazan gördüğünü dile getiren Kılıç, "Eskiden ramazan ayı çok bereketliydi. Yiyecek yoktu, kıtlık çoktu ama bereketi vardı. Şimdi yiyecek bol ama sıradan bir gün gibi. Ramazan'ın tadını alamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarlada, bahçede küçük çocuklarını sırtına bağlayarak iş yaptığını, bunun ise bedeni uzun yıllarca dinç tuttuğunun altını çizen Kılıç, "İşleyen demir pas tutmaz, yıllarca çalıştım bedenimin sağlığını çalışmaya borçluyum" dedi.

"Nerede eski ramazanlar"

Birçok ramazan ve Ramazan Bayramı gördüğünü belirten Kılıç, eski ramazan aylarının tadının kalmadığını, her şeyin eskiden daha güzel olduğunu vurguladı. Bayburt'a özgü yemeklerle iftar ve sahur yaptıklarını söyleyen Kılıç, "Gendime (buğday) pilavı iftarımızın, sahurumuzun olmazsa olmazıydı. Şimdilerde bu gelenek kalmadı, gendime pilavı ramazan ayı boyunca zikir çeker diye bir inancımız vardı, bu gelenekle büyüdük. Şimdi ne ramazanlar ramazan, ne bayramlar bayram gibi. Nerede kaldı o eski ramazanlar" şeklinde konuştu.

"Doğal köy ürünleri uzun yaşamaya işaret ediyor"

102 yaşına kadar doğal yiyeceklerle beslendiğini vurgulayan Kılıç, bu yaşa kadar sağlıklı gelmesinde köy ürünlerinin önemine değindi. Gençliğinde süt yüzü(kaymak), taze yağ(tereyağı), organik bal, yoğurt gibi doğal ürünleri sıkça tükettiğini ifade eden Kılıç, "Köylerde büyüdüğümüz için her şeyin doğalıyla beslendik, çok şükür bedenimde hala dinç, aklımda yerinde. Şimdiki gençler başı ağrısa doktora koşuyor, hastalanınca bal, pekmez yerdik hiçbir şey olmazdı" diye konuştu.

Öte yandan Bayburt'ta ramazanda caddelerin, sokakların boş kaldığı gözlenirken, sadece ramazan ayında ortaya çıkan 'pastırma' tezgahlarda yerini aldı. Ramazan ayının vazgeçilmezi pideler için insanlar fırınlarda pide kuyruğu oluşturdu. Polis ekipleri de korona virüsle mücadele kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarının unutulmamasına dikkat çekti.

(BAYBURT)102 yaşındaki Bayburtlu nine eski ramazanları anlattı
(BAYBURT)102 yaşındaki Bayburtlu nine eski ramazanları anlattı
(BAYBURT)102 yaşındaki Bayburtlu nine eski ramazanları anlattı
(BAYBURT)102 yaşındaki Bayburtlu nine eski ramazanları anlattı
(BAYBURT)102 yaşındaki Bayburtlu nine eski ramazanları anlattı
(BAYBURT)102 yaşındaki Bayburtlu nine eski ramazanları anlattı

Bayburt, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel (BAYBURT)102 yaşındaki Bayburtlu nine eski ramazanları anlattı - Son Dakika


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